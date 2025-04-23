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США рассмотрят возможность повышения налогов для миллионеров, пишет WP - РИА Новости, 23.04.2025
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18:43 23.04.2025 (обновлено: 18:44 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/tramp-2013031073.html
США рассмотрят возможность повышения налогов для миллионеров, пишет WP
США рассмотрят возможность повышения налогов для миллионеров, пишет WP - РИА Новости, 23.04.2025
США рассмотрят возможность повышения налогов для миллионеров, пишет WP
Окружение президента США Дональда Трампа рассматривает возможность повышения налогов на доходы американцев в случае, если они зарабатывают свыше 1 миллиона... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:43:00+03:00
2025-04-23T18:44:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
майк джонсон
тед круз (сенатор от штата техас)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Окружение президента США Дональда Трампа рассматривает возможность повышения налогов на доходы американцев в случае, если они зарабатывают свыше 1 миллиона долларов в год, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников администрации и три других источника. По информации газеты, вице-президент страны Джей Ди Вэнс и директор Управления административно-бюджетной политики Рассел Воут поддерживают эту инициативу. В то же время такие влиятельные республиканцы, как председатель Палаты представителей США Майк Джонсон и сенаторы Дэйв Маккормик и Тед Круз, высказывались против идеи повышения налогов, говорится в публикации. "Законодатели-республиканцы рассматривают различные варианты уменьшения расходов... но осознают политические потери от такого шага, продолжая сокращения налогов наиболее обеспеченных американцев на сотни миллиардов долларов, как это было предусмотрено законом 2017 года. Эти трудности побудили некоторых сторонников Трампа рассмотреть возможность повышения налогов на самых богатых", - передает Washington Post. По данным газеты, советники американского руководства рассматривают различные варианты реализации этой законодательной инициативы, чтобы обеспечить ее поддержку в конгрессе. С учетом существующих разногласий по данному вопросу, скептики говорят о возможности возникновения внутрипартийного кризиса в рядах республиканцев.
https://ria.ru/20250415/nalog-2011465409.html
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в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон, тед круз (сенатор от штата техас)
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Тед Круз (сенатор от штата Техас)
США рассмотрят возможность повышения налогов для миллионеров, пишет WP

WP: окружение Трампа рассмотрит идею повышения налогов для миллионеров

© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Окружение президента США Дональда Трампа рассматривает возможность повышения налогов на доходы американцев в случае, если они зарабатывают свыше 1 миллиона долларов в год, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников администрации и три других источника.
По информации газеты, вице-президент страны Джей Ди Вэнс и директор Управления административно-бюджетной политики Рассел Воут поддерживают эту инициативу. В то же время такие влиятельные республиканцы, как председатель Палаты представителей США Майк Джонсон и сенаторы Дэйв Маккормик и Тед Круз, высказывались против идеи повышения налогов, говорится в публикации.
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"Законодатели-республиканцы рассматривают различные варианты уменьшения расходов... но осознают политические потери от такого шага, продолжая сокращения налогов наиболее обеспеченных американцев на сотни миллиардов долларов, как это было предусмотрено законом 2017 года. Эти трудности побудили некоторых сторонников Трампа рассмотреть возможность повышения налогов на самых богатых", - передает Washington Post.
По данным газеты, советники американского руководства рассматривают различные варианты реализации этой законодательной инициативы, чтобы обеспечить ее поддержку в конгрессе.
С учетом существующих разногласий по данному вопросу, скептики говорят о возможности возникновения внутрипартийного кризиса в рядах республиканцев.
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