https://ria.ru/20250423/tramp-2013025882.html

Трамп настроен не давать больше денег Украине, считает экономист

Трамп настроен не давать больше денег Украине, считает экономист - РИА Новости, 23.04.2025

Трамп настроен не давать больше денег Украине, считает экономист

Президент США Дональд Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине, Киеву придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:26:00+03:00

2025-04-23T18:26:00+03:00

2025-04-23T18:38:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине, Киеву придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без поддержки Вашингтона, заявил в разговоре с РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс. "Я твердо убежден, что Трамп не вернется в конгресс для одобрения финансирования конфликта на Украине, будь это военная поддержка или иная. Это значит, что или будет соглашение о мире, или Украине придется вести боевые действия без подстраховки США", - сказал Сакс. По его словам, без финансирования Вашингтона Киеву придется сесть за стол переговоров. "То, что делает Дональд Трамп, значит "никакого больше финансирования" (Киева - ред.), и это значит, что мы подошли достаточно близко к заключению мира", - добавил экономист. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250423/birzhi-2013011063.html

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в мире, цены на нефть, украина, киев, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато