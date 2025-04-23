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Трамп подал иск против юридической фирмы Perkins Coie - РИА Новости, 23.04.2025
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17:04 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/tramp-2013005005.html
Трамп подал иск против юридической фирмы Perkins Coie
Трамп подал иск против юридической фирмы Perkins Coie - РИА Новости, 23.04.2025
Трамп подал иск против юридической фирмы Perkins Coie
Президент США Дональд Трамп объявил в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что подал иск против юридической фирмы Perkins Coie, которую он обвиняет в "грубых РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:04:00+03:00
2025-04-23T17:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что подал иск против юридической фирмы Perkins Coie, которую он обвиняет в "грубых и незаконных действиях" одного из её сотрудников, и подверг резкой критике назначенного по делу судью Берил Хауэлл, назвав её "предвзятой" и "несправедливой". &quot;Я подаю в суд на юридическую фирму Perkins Coie за их вопиющие и незаконные действия, в особенности за поведение одного конкретного сотрудника этой компании&quot;, - написал Трамп.По словам президента США, рассмотрение иска поручено судье Берил Хауэлл, назначенной на пост еще экс-президентом Бараком Обамой. Трамп назвал Хауэлл "крайне предвзятым и несправедливым бедствием". "Она уже выносила решения против меня в прошлом, демонстрируя шокирующую судебную неадекватность, хотя в итоге апелляция завершилась в мою пользу. Её решения были настолько патологически плохими, что об этом говорил весь город", - заявил Трамп. Он добавил, что даже при идеально подготовленном деле Хауэлл всё равно примет решение против него, назвав её состояние "тяжёлым случаем синдрома одержимости Трампом". "Если выражаться мягко, Берил Хауэлл - абсолютная катастрофа. Никакой справедливости!" - заключил президент США. Юридическая фирма Perkins Coie ранее неоднократно фигурировала в политических спорах в США, в частности, она представляла Демократическую партию и штаб Хиллари Клинтон во время расследования якобы имевшего место "российского вмешательства" в выборы 2016 года.
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в мире, сша, дональд трамп, барак обама, хиллари клинтон
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Хиллари Клинтон
Трамп подал иск против юридической фирмы Perkins Coie

Трамп подал в суд на юрфирму Perkins Coie и обвинил судью в предвзятости

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что подал иск против юридической фирмы Perkins Coie, которую он обвиняет в "грубых и незаконных действиях" одного из её сотрудников, и подверг резкой критике назначенного по делу судью Берил Хауэлл, назвав её "предвзятой" и "несправедливой".
«

"Я подаю в суд на юридическую фирму Perkins Coie за их вопиющие и незаконные действия, в особенности за поведение одного конкретного сотрудника этой компании", - написал Трамп.

Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Гарвардский университет подал иск против Трампа из-за сокращений бюджета
22 апреля, 03:25
«
По словам президента США, рассмотрение иска поручено судье Берил Хауэлл, назначенной на пост еще экс-президентом Бараком Обамой. Трамп назвал Хауэлл "крайне предвзятым и несправедливым бедствием". "Она уже выносила решения против меня в прошлом, демонстрируя шокирующую судебную неадекватность, хотя в итоге апелляция завершилась в мою пользу. Её решения были настолько патологически плохими, что об этом говорил весь город", - заявил Трамп.
Он добавил, что даже при идеально подготовленном деле Хауэлл всё равно примет решение против него, назвав её состояние "тяжёлым случаем синдрома одержимости Трампом". "Если выражаться мягко, Берил Хауэлл - абсолютная катастрофа. Никакой справедливости!" - заключил президент США.
Юридическая фирма Perkins Coie ранее неоднократно фигурировала в политических спорах в США, в частности, она представляла Демократическую партию и штаб Хиллари Клинтон во время расследования якобы имевшего место "российского вмешательства" в выборы 2016 года.
Оглашение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в зале суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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В миреСШАДональд ТрампБарак ОбамаХиллари Клинтон
 
 
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