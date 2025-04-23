https://ria.ru/20250423/tramp-2013005005.html

Трамп подал иск против юридической фирмы Perkins Coie

Трамп подал иск против юридической фирмы Perkins Coie - РИА Новости, 23.04.2025

Трамп подал иск против юридической фирмы Perkins Coie

Президент США Дональд Трамп объявил в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что подал иск против юридической фирмы Perkins Coie, которую он обвиняет в "грубых РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что подал иск против юридической фирмы Perkins Coie, которую он обвиняет в "грубых и незаконных действиях" одного из её сотрудников, и подверг резкой критике назначенного по делу судью Берил Хауэлл, назвав её "предвзятой" и "несправедливой". "Я подаю в суд на юридическую фирму Perkins Coie за их вопиющие и незаконные действия, в особенности за поведение одного конкретного сотрудника этой компании", - написал Трамп.По словам президента США, рассмотрение иска поручено судье Берил Хауэлл, назначенной на пост еще экс-президентом Бараком Обамой. Трамп назвал Хауэлл "крайне предвзятым и несправедливым бедствием". "Она уже выносила решения против меня в прошлом, демонстрируя шокирующую судебную неадекватность, хотя в итоге апелляция завершилась в мою пользу. Её решения были настолько патологически плохими, что об этом говорил весь город", - заявил Трамп. Он добавил, что даже при идеально подготовленном деле Хауэлл всё равно примет решение против него, назвав её состояние "тяжёлым случаем синдрома одержимости Трампом". "Если выражаться мягко, Берил Хауэлл - абсолютная катастрофа. Никакой справедливости!" - заключил президент США. Юридическая фирма Perkins Coie ранее неоднократно фигурировала в политических спорах в США, в частности, она представляла Демократическую партию и штаб Хиллари Клинтон во время расследования якобы имевшего место "российского вмешательства" в выборы 2016 года.

https://ria.ru/20250422/garvard-2012637611.html

https://ria.ru/20250110/tramp-1993193605.html

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в мире, сша, дональд трамп, барак обама, хиллари клинтон