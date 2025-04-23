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Российский посол рассказал о развитии после введения пошлин Трампом - РИА Новости, 23.04.2025
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15:44 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/tramp-2012980776.html
Российский посол рассказал о развитии после введения пошлин Трампом
Российский посол рассказал о развитии после введения пошлин Трампом - РИА Новости, 23.04.2025
Российский посол рассказал о развитии после введения пошлин Трампом
Тарифная политика президента США Дональда Трампа подчеркнула необходимость дальнейшего развития инициативы Большого Евразийского партнерства (БЭП), написал в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:44:00+03:00
2025-04-23T15:44:00+03:00
евразия
сша
россия
дональд трамп
александр яковенко
владимир путин
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Тарифная политика президента США Дональда Трампа подчеркнула необходимость дальнейшего развития инициативы Большого Евразийского партнерства (БЭП), написал в комментарии для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Тарифная политика администрации Дональда Трампа, представляющая собой не что иное, как тотальную экономическую агрессию против всех стран мира, неожиданно высветила потребность в дальнейшем развитии и конкретизации выдвинутой президентом Владимиром Владимировичем Путиным еще в 2015 году идеи формирования Большого Евразийского партнерства. Тогда речь шла о максимально широком интеграционном контуре в интересах расширения и либерализации торгово-инвестиционных связей, реализации трансграничных инфраструктурных проектов развития транспортно-логистической сети, гармонизации интеграционных процессов", - написал он в комментарии "Евразийская безопасность: задача и перспективы". По мнению Яковенко, администрация Трампа своей политикой будет лишь подталкивать страны Евразии к развитию связей и укреплению взаимодействия. При этом Большое Евразийское партнерство заложит прочный фундамент для построения равной и неделимой архитектуры евразийской безопасности. "В условиях кризиса евроатлантической безопасности, о чем свидетельствует украинский конфликт, данная концепция получает второе дыхание. В современных условиях странам Евразии никто не мешает договориться между собой в более широких континентальных рамках без Запада, но открытых для западного участия", - добавил он. Большое Евразийское партнерство (БЕП) - инициатива президента Российской Федерации Владимира Путина, выдвинутая в его послании Федеральному собранию в 2015 году в целях формирования широкого интеграционного контура на евразийском континенте.
https://ria.ru/20250412/prikladova-2010868209.html
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евразия, сша, россия, дональд трамп, александр яковенко, владимир путин, введение трампом пошлин на импорт
Евразия, США, Россия, Дональд Трамп, Александр Яковенко, Владимир Путин, Введение Трампом пошлин на импорт
Российский посол рассказал о развитии после введения пошлин Трампом

Посол Яковенко: тарифная политика Трампа подчеркнула необходимость развития БЭП

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Тарифная политика президента США Дональда Трампа подчеркнула необходимость дальнейшего развития инициативы Большого Евразийского партнерства (БЭП), написал в комментарии для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
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"Тарифная политика администрации Дональда Трампа, представляющая собой не что иное, как тотальную экономическую агрессию против всех стран мира, неожиданно высветила потребность в дальнейшем развитии и конкретизации выдвинутой президентом Владимиром Владимировичем Путиным еще в 2015 году идеи формирования Большого Евразийского партнерства. Тогда речь шла о максимально широком интеграционном контуре в интересах расширения и либерализации торгово-инвестиционных связей, реализации трансграничных инфраструктурных проектов развития транспортно-логистической сети, гармонизации интеграционных процессов", - написал он в комментарии "Евразийская безопасность: задача и перспективы".
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По мнению Яковенко, администрация Трампа своей политикой будет лишь подталкивать страны Евразии к развитию связей и укреплению взаимодействия. При этом Большое Евразийское партнерство заложит прочный фундамент для построения равной и неделимой архитектуры евразийской безопасности.
"В условиях кризиса евроатлантической безопасности, о чем свидетельствует украинский конфликт, данная концепция получает второе дыхание. В современных условиях странам Евразии никто не мешает договориться между собой в более широких континентальных рамках без Запада, но открытых для западного участия", - добавил он.
Большое Евразийское партнерство (БЕП) - инициатива президента Российской Федерации Владимира Путина, выдвинутая в его послании Федеральному собранию в 2015 году в целях формирования широкого интеграционного контура на евразийском континенте.
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ЕвразияСШАРоссияДональд ТрампАлександр ЯковенкоВладимир ПутинВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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