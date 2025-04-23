Российский посол рассказал о развитии после введения пошлин Трампом
Посол Яковенко: тарифная политика Трампа подчеркнула необходимость развития БЭП
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Тарифная политика президента США Дональда Трампа подчеркнула необходимость дальнейшего развития инициативы Большого Евразийского партнерства (БЭП), написал в комментарии для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
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"Тарифная политика администрации Дональда Трампа, представляющая собой не что иное, как тотальную экономическую агрессию против всех стран мира, неожиданно высветила потребность в дальнейшем развитии и конкретизации выдвинутой президентом Владимиром Владимировичем Путиным еще в 2015 году идеи формирования Большого Евразийского партнерства. Тогда речь шла о максимально широком интеграционном контуре в интересах расширения и либерализации торгово-инвестиционных связей, реализации трансграничных инфраструктурных проектов развития транспортно-логистической сети, гармонизации интеграционных процессов", - написал он в комментарии "Евразийская безопасность: задача и перспективы".
"В условиях кризиса евроатлантической безопасности, о чем свидетельствует украинский конфликт, данная концепция получает второе дыхание. В современных условиях странам Евразии никто не мешает договориться между собой в более широких континентальных рамках без Запада, но открытых для западного участия", - добавил он.
Большое Евразийское партнерство (БЕП) - инициатива президента Российской Федерации Владимира Путина, выдвинутая в его послании Федеральному собранию в 2015 году в целях формирования широкого интеграционного контура на евразийском континенте.
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