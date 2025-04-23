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Трамп призвал главу ФРС США снизить ставку, заговорив об увольнении - РИА Новости, 23.04.2025
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00:28 23.04.2025 (обновлено: 00:55 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/tramp-2012860545.html
Трамп призвал главу ФРС США снизить ставку, заговорив об увольнении
Трамп призвал главу ФРС США снизить ставку, заговорив об увольнении - РИА Новости, 23.04.2025
Трамп призвал главу ФРС США снизить ставку, заговорив об увольнении
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, но вновь... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T00:28:00+03:00
2025-04-23T00:55:00+03:00
сша
федеральная резервная система сша
дональд трамп
джером пауэлл
чикаго
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, но вновь призвал его снизить ключевую ставку как можно скорее."Я не собираюсь его увольнять. Я бы хотел, чтобы он был немного активнее в плане своей идеи снижения ключевой ставки. Просто идеальное время для снижения ключевой ставки", - заявил Трамп журналистам.Ранее Трамп заявил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку, и призвал его покинуть пост. Глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.Американские эксперты склоняются к тому, что законодательство не позволяет Трампу уволить главу ФРС.
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сша, федеральная резервная система сша, дональд трамп, джером пауэлл, чикаго
США, Федеральная резервная система США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Чикаго
Трамп призвал главу ФРС США снизить ставку, заговорив об увольнении

Трамп призвал ФРС США Пауэлла снизить ставку, заговорив о его увольнении

© AP Photo / PoolДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Pool
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, но вновь призвал его снизить ключевую ставку как можно скорее.
"Я не собираюсь его увольнять. Я бы хотел, чтобы он был немного активнее в плане своей идеи снижения ключевой ставки. Просто идеальное время для снижения ключевой ставки", - заявил Трамп журналистам.
Ранее Трамп заявил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку, и призвал его покинуть пост. Глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
Американские эксперты склоняются к тому, что законодательство не позволяет Трампу уволить главу ФРС.
Главное здание ФРС США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Глава ФРС выступил за сохранение независимости регулятора
4 апреля, 19:55
 
СШАФедеральная резервная система СШАДональд ТрампДжером ПауэллЧикаго
 
 
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