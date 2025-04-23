https://ria.ru/20250423/tramp-2012860545.html

Трамп призвал главу ФРС США снизить ставку, заговорив об увольнении

Трамп призвал главу ФРС США снизить ставку, заговорив об увольнении - РИА Новости, 23.04.2025

Трамп призвал главу ФРС США снизить ставку, заговорив об увольнении

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, но вновь... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T00:28:00+03:00

2025-04-23T00:28:00+03:00

2025-04-23T00:55:00+03:00

сша

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дональд трамп

джером пауэлл

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, но вновь призвал его снизить ключевую ставку как можно скорее."Я не собираюсь его увольнять. Я бы хотел, чтобы он был немного активнее в плане своей идеи снижения ключевой ставки. Просто идеальное время для снижения ключевой ставки", - заявил Трамп журналистам.Ранее Трамп заявил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку, и призвал его покинуть пост. Глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.Американские эксперты склоняются к тому, что законодательство не позволяет Трампу уволить главу ФРС.

https://ria.ru/20250404/glava-2009431418.html

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сша, федеральная резервная система сша, дональд трамп, джером пауэлл, чикаго