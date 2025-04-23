https://ria.ru/20250423/tramp-2012860545.html
Трамп призвал главу ФРС США снизить ставку, заговорив об увольнении
Трамп призвал главу ФРС США снизить ставку, заговорив об увольнении - РИА Новости, 23.04.2025
Трамп призвал главу ФРС США снизить ставку, заговорив об увольнении
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, но вновь... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T00:28:00+03:00
2025-04-23T00:28:00+03:00
2025-04-23T00:55:00+03:00
сша
федеральная резервная система сша
дональд трамп
джером пауэлл
чикаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009959789_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_21722062777d4b128dcaf8325366f775.jpg
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, но вновь призвал его снизить ключевую ставку как можно скорее."Я не собираюсь его увольнять. Я бы хотел, чтобы он был немного активнее в плане своей идеи снижения ключевой ставки. Просто идеальное время для снижения ключевой ставки", - заявил Трамп журналистам.Ранее Трамп заявил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку, и призвал его покинуть пост. Глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.Американские эксперты склоняются к тому, что законодательство не позволяет Трампу уволить главу ФРС.
https://ria.ru/20250404/glava-2009431418.html
сша
чикаго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009959789_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_530491a6fb2adc6d8c6db9f00b84158f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, федеральная резервная система сша, дональд трамп, джером пауэлл, чикаго
США, Федеральная резервная система США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Чикаго
Трамп призвал главу ФРС США снизить ставку, заговорив об увольнении
Трамп призвал ФРС США Пауэлла снизить ставку, заговорив о его увольнении