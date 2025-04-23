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Фигурантам дела об отравлении журналистки Паперной грозит срок до 12 лет - РИА Новости, 23.04.2025
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12:44 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/tashkent-2012931856.html
Фигурантам дела об отравлении журналистки Паперной грозит срок до 12 лет
Фигурантам дела об отравлении журналистки Паперной грозит срок до 12 лет - РИА Новости, 23.04.2025
Фигурантам дела об отравлении журналистки Паперной грозит срок до 12 лет
Фигуранты дела об отравлении об отравлении в гостинице в Ташкенте двух граждан России, в том числе журналистки Инессы Паперной, могут получить до 12 лет лишения РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:44:00+03:00
2025-04-23T12:44:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 23 апр – РИА Новости. Фигуранты дела об отравлении об отравлении в гостинице в Ташкенте двух граждан России, в том числе журналистки Инессы Паперной, могут получить до 12 лет лишения свободы, свидетельствует соответствующая статья УК Узбекистана. "Предварительное следствие по уголовному делу об отравлении в гостинице окончено, составлено обвинительное заключение. В ходе расследования четырем лицам предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель генпрокуратуры.Обвинение предъявлено по статьям "производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "самоуправство". В соответствии с УК Узбекистана данные статьи предусматривают наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
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Узбекистан, Ташкент, Россия, В мире
Фигурантам дела об отравлении журналистки Паперной грозит срок до 12 лет

Фигурантам дела об отравлении журналистки Паперной в Ташкенте грозит до 12 лет

© Фото : страница Инессы Паперной в соцсетиИнесса Паперная
Инесса Паперная - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : страница Инессы Паперной в соцсети
Инесса Паперная. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 23 апр – РИА Новости. Фигуранты дела об отравлении об отравлении в гостинице в Ташкенте двух граждан России, в том числе журналистки Инессы Паперной, могут получить до 12 лет лишения свободы, свидетельствует соответствующая статья УК Узбекистана.
"Предварительное следствие по уголовному делу об отравлении в гостинице окончено, составлено обвинительное заключение. В ходе расследования четырем лицам предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель генпрокуратуры.
Обвинение предъявлено по статьям "производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "самоуправство". В соответствии с УК Узбекистана данные статьи предусматривают наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
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