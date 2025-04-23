https://ria.ru/20250423/tailand-2012950347.html

Тайский "мажор" потерял работу мечты после ссоры с россиянином

Тайский "мажор" потерял работу мечты после ссоры с россиянином - РИА Новости, 23.04.2025

Тайский "мажор" потерял работу мечты после ссоры с россиянином

Двадцатишестилетний гражданин Таиланда тайско-шотландского происхождения Сиранут Пхиромпхак, известный также под ником Psi Scott, отпрыск одной из богатейших и... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:51:00+03:00

2025-04-23T13:51:00+03:00

2025-04-23T13:51:00+03:00

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БАНГКОК, 23 апр – РИА Новости. Двадцатишестилетний гражданин Таиланда тайско-шотландского происхождения Сиранут Пхиромпхак, известный также под ником Psi Scott, отпрыск одной из богатейших и влиятельных семей королевства, потерял должность советника генерального директора департамента национальных парков Таиланда и оказался в центре скандала, за которым в соцсетях наблюдают 20 миллионов человек из-за ссоры с российским туристом на одном из островов вблизи Пхукета. Таец публично назвал россиянина "расистом" и выдворил российскую пару из национального парка за то, что мужчина обратился к нему с китайским приветствием "Ни хао". Об этом сам Пхиромпхак написал в своих аккаунтах в социальных сетях, разместив видео "разговора" с российским туристом и его спутницей, и снабдив ролик комментарием о том, как он "преподал урок иностранцу", "возомнившему, что, заплатив деньги за тур он может делать в Таиланде все, что хочет". В течение последней недели в обсуждении инцидента в таиландских соцсетях приняли участие более 20 миллионов человек. Пхромпхак – известный в стране видеоблогер и защитник коралловых рифов, пловец-чемпион, совершивший рекордный 70-километровый заплыв по Андаманскому морю и получивший прозвище Merman (русалка мужского пола – ред.), последние 4 года работал, в основном, в море - патрулировал районы произрастания коралловых рифов вместе с рейнджерами национальных парков и одновременно снимал ролики для собственного экологического видеоблога, у которого более 65 тысяч подписчиков. Инцидент с российскими туристами произошел 18 апреля. Лодка, на которой находилась российская пара, потеряла ход недалеко от берега на территории национального морского парка и остановилась над охраняемыми коралловыми рифами. Пхиромпхак во главе группы рейнджеров подошел на патрульном катере, чтобы выяснить, что случилось и предупредить людей на лодке, что им ни в коем случае нельзя бросать якорь, потому что якорь может повредить кораллы. Россиянин, имя которого не названо ни в одном из сообщений во время последовавшего массового обмена мнениями в тайскоязычном сегменте интернета и социальных сетей, встретил рейнджеров китайским приветствием "Ни хао", после чего Пхиромпхак предложил перенести разговор на берег, и на берегу начальственным тоном начал "объяснять" россиянину, что "здесь не Китай, а Таиланд, и ваши слова оскорбляют тайцев". В конце беседы он сказал, что слова российского туриста "уже граничат с расизмом", и что "каникулы" российской пары закончились и им придется покинуть национальный парк. Россиянин вел себя спокойно, отрицал, что является расистом, чем еще больше раззадорил тайского блогера в форме рейнджера, который вслед уходящей лодке сказал, что если увидит российскую пару в заповеднике еще раз, то депортирует их из страны. Россиянин спокойно ответил "Ну, попробуй" и отбыл с острова вместе со спутницей. Видео этого разговора, выложенное в соцсети, мгновенно стало вирусным, причем интернет-аудитория разделилась на сторонников и противников Пхиромпхака. Затем департамент национальных парков заявил о его смещении с должности советника генерального директора. Сам блогер в следующем посте заявил, что добровольно покидает должность, так как на него оказывают давление местные туроператоры и работники национального парка за то, что он своими действиями "якобы испортил имидж национального парка среди иностранных туристов". Он настаивает на том, что "обязан был преподать урок зарвавшемуся иностранцу и защитить престиж и гордость тайцев". "Я потерял должность. Но я очень люблю море, и море у меня отнять не сможет никто", - так завершил блогер свой последний пост на тему увольнения из департамента. Споры его противников и сторонников продолжаются в интернете уже более недели. В среду газета Bangkok Post опубликовала собственное расследование ситуации вокруг молодого отпрыска семьи миллиардеров, основателей и владельцев крупнейшего в стране холдинга пивных заводов "Бунрот", выпускающего с 1933 года таиландское пиво Singh и Leo, а также бутилированную питьевую воду и газированные напитки. Этнически у семейства Пхиромпхак китайские корни, относящиеся к XIX веку. Издание обобщило всю известную об инциденте и его последствиях информацию и выяснило, что туроператоры, гиды и даже рейнджеры и до инцидента с российскими туристами имели немало претензий к молодому человеку, вернувшемуся в Таиланд после получения образования в штате Калифорния в США, и начавшему "наводить собственные порядки" в службе рейнджеров национальных парков сразу после назначения на должность советника генерального директора, которое стало, по версии департамента, признанием заслуг Пхиромпхака в публичной защите таиландских коралловых рифов в интернете и социальных сетях. После инцидента 68 таиландских туроператоров и гидов подписали петицию в адрес генерального директора департамента, в которой они возмущались "неадекватным" поведением его советника, наносящим, по их мнению, сильный вред имиджу Таиланда как туристического направления. Авторы петиции напомнили еще о нескольких случаях грубого обращения Пхиромпхака с иностранными туристами. Одновременно к гендиректору обратились и работники национального парка, на территории которого произошел инцидент, в том числе работающие в нем рейнджеры. Работники задали своему главному руководителю прямой вопрос о том, на чем основываются властные полномочия его советника, который регулярно использует плавсредства и другую технику рейнджеров, "как и когда хочет", командует рейнджерами, часто давая им понять, что "считает их малообразованными" и привозит на территорию парка иностранцев в качестве личной охраны и участников его "экспедиций" по патрулированию коралловых рифов, сообщает Bangkok Post. Издание также выяснило, что никаких командных полномочий Пхиромпхак, как советник генерального директора, не имел, и по должности мог только советовать главе департамента, а не приказывать его сотрудникам. В ответ на петиции Пхиромпхак намекнул, что многие туроператоры и сотрудники заповедника могут быть соучастниками в коррупционных действиях, и потому якобы "пытаются заставить его замолчать", сообщает газета.

https://ria.ru/20240903/tailand-1970321178.html

https://ria.ru/20241212/phuket-1988729682.html

https://ria.ru/20250225/tailand-2001556609.html

https://ria.ru/20240919/tailand-1973720444.html

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в мире, технологии, таиланд, пхукет (остров), китай