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Тема спецоперации войдет в задание "Диктанта Победы" - РИА Новости, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:48 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/svo-2012902146.html
Тема спецоперации войдет в задание "Диктанта Победы"
Тема спецоперации войдет в задание "Диктанта Победы" - РИА Новости, 23.04.2025
Тема спецоперации войдет в задание "Диктанта Победы"
Тема специальной военной операции вновь войдет в задание предстоящей международной акции "Диктант Победы", сообщил директор Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:48:00+03:00
2025-04-23T10:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сергей нарышкин
российское историческое общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Тема специальной военной операции вновь войдет в задание предстоящей международной акции "Диктант Победы", сообщил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Сегодня "Диктант Победы" олицетворяет собой связь времен. Всякий раз мысленно обращаясь к событиям 80-летней давности, мы, безусловно, не можем и не должны упускать происходящее здесь и сейчас. Наша страна вновь поднялась на борьбу с нацистским злом. Всего в нескольких сотнях километров отсюда российская армия гонит врага с русской земли", - сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему диктанту. "Ведется тяжелая, каждодневная боевая работа, и, безусловно, в задание "Диктанта Победы" вновь будут включены вопросы, подчеркивающие преемственность подвига героев Великой Отечественной войны и их потомков, наших современников, участников специальной военной операции, освободительной операции", - добавил Нарышкин.
https://ria.ru/20250127/naryshkin-1995623785.html
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россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Тема спецоперации войдет в задание "Диктанта Победы"

Нарышкин: тема СВО вновь войдет в задание акции "Диктант Победы"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВсероссийская акция "Диктант Победы"
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Всероссийская акция "Диктант Победы". Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Тема специальной военной операции вновь войдет в задание предстоящей международной акции "Диктант Победы", сообщил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Сегодня "Диктант Победы" олицетворяет собой связь времен. Всякий раз мысленно обращаясь к событиям 80-летней давности, мы, безусловно, не можем и не должны упускать происходящее здесь и сейчас. Наша страна вновь поднялась на борьбу с нацистским злом. Всего в нескольких сотнях километров отсюда российская армия гонит врага с русской земли", - сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему диктанту.
"Ведется тяжелая, каждодневная боевая работа, и, безусловно, в задание "Диктанта Победы" вновь будут включены вопросы, подчеркивающие преемственность подвига героев Великой Отечественной войны и их потомков, наших современников, участников специальной военной операции, освободительной операции", - добавил Нарышкин.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСергей НарышкинРоссийское историческое общество80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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