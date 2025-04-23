https://ria.ru/20250423/svo-2012902146.html

Тема спецоперации войдет в задание "Диктанта Победы"

Тема спецоперации войдет в задание "Диктанта Победы" - РИА Новости, 23.04.2025

Тема спецоперации войдет в задание "Диктанта Победы"

Тема специальной военной операции вновь войдет в задание предстоящей международной акции "Диктант Победы", сообщил директор Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:48:00+03:00

2025-04-23T10:48:00+03:00

2025-04-23T10:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

сергей нарышкин

российское историческое общество

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155332/65/1553326530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98ba3dab4082e0e489e4527f607b7205.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Тема специальной военной операции вновь войдет в задание предстоящей международной акции "Диктант Победы", сообщил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Сегодня "Диктант Победы" олицетворяет собой связь времен. Всякий раз мысленно обращаясь к событиям 80-летней давности, мы, безусловно, не можем и не должны упускать происходящее здесь и сейчас. Наша страна вновь поднялась на борьбу с нацистским злом. Всего в нескольких сотнях километров отсюда российская армия гонит врага с русской земли", - сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему диктанту. "Ведется тяжелая, каждодневная боевая работа, и, безусловно, в задание "Диктанта Победы" вновь будут включены вопросы, подчеркивающие преемственность подвига героев Великой Отечественной войны и их потомков, наших современников, участников специальной военной операции, освободительной операции", - добавил Нарышкин.

https://ria.ru/20250127/naryshkin-1995623785.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, 80-летие победы в великой отечественной войне