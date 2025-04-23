https://ria.ru/20250423/svjazi-2012889322.html

Лавров рассказал о развитии экономических связей с Узбекистаном

Лавров рассказал о развитии экономических связей с Узбекистаном - РИА Новости, 23.04.2025

Лавров рассказал о развитии экономических связей с Узбекистаном

Торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются, намечены пути их расширения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T09:54:00+03:00

2025-04-23T09:54:00+03:00

2025-04-23T10:07:00+03:00

узбекистан

россия

самарканд

сергей лавров

экономика

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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются, намечены пути их расширения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Торгово-экономические связи, инвестиционные связи наших стран развиваются, намечены конкретные пути их последовательного и значительного расширения", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым в Самарканде. Лавров подчеркнул, что отношения России и Узбекистана строятся на принципах суверенного равенства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. По словам министра, между странами растет объем взаимной торговли, несмотря на то, что "работать приходится в непростых условиях незаконных санкций, политического давления и новых турбулентных явлений в мировой экономике". Лавров добавил, что в ходе предстоящих переговоров предстоит обсудить не только двусторонние вопросы, но и региональную повестку. В свою очередь, Саидов отметил, что особый смысл встрече придаёт приближающееся 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Для нас это символ героизма, единства и общего исторического подвига. Мы активно готовимся к празднованию этой даты, лидеры наших стран в большом кругу вместе торжественно отметят его в Москве", - добавил глава МИД Узбекистана. По его словам, предстоящие переговоры помогут выработать новые направления взаимодействия по реализации задач, поставленных лидерами двух государств.

https://ria.ru/20250423/lavrov-2012880034.html

https://ria.ru/20250417/uzbekistan-2011796491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, россия, самарканд, сергей лавров, экономика