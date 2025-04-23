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Лавров рассказал о развитии экономических связей с Узбекистаном - РИА Новости, 23.04.2025
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09:54 23.04.2025 (обновлено: 10:07 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/svjazi-2012889322.html
Лавров рассказал о развитии экономических связей с Узбекистаном
Лавров рассказал о развитии экономических связей с Узбекистаном - РИА Новости, 23.04.2025
Лавров рассказал о развитии экономических связей с Узбекистаном
Торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются, намечены пути их расширения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:54:00+03:00
2025-04-23T10:07:00+03:00
узбекистан
россия
самарканд
сергей лавров
экономика
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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются, намечены пути их расширения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Торгово-экономические связи, инвестиционные связи наших стран развиваются, намечены конкретные пути их последовательного и значительного расширения", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым в Самарканде. Лавров подчеркнул, что отношения России и Узбекистана строятся на принципах суверенного равенства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. По словам министра, между странами растет объем взаимной торговли, несмотря на то, что "работать приходится в непростых условиях незаконных санкций, политического давления и новых турбулентных явлений в мировой экономике". Лавров добавил, что в ходе предстоящих переговоров предстоит обсудить не только двусторонние вопросы, но и региональную повестку. В свою очередь, Саидов отметил, что особый смысл встрече придаёт приближающееся 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Для нас это символ героизма, единства и общего исторического подвига. Мы активно готовимся к празднованию этой даты, лидеры наших стран в большом кругу вместе торжественно отметят его в Москве", - добавил глава МИД Узбекистана. По его словам, предстоящие переговоры помогут выработать новые направления взаимодействия по реализации задач, поставленных лидерами двух государств.
https://ria.ru/20250423/lavrov-2012880034.html
https://ria.ru/20250417/uzbekistan-2011796491.html
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узбекистан, россия, самарканд, сергей лавров, экономика
Узбекистан, Россия, Самарканд, Сергей Лавров, Экономика
Лавров рассказал о развитии экономических связей с Узбекистаном

Лавров: торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов во время встречи в Самарканде. 23 апреля 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов во время встречи в Самарканде. 23 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов во время встречи в Самарканде. 23 апреля 2025
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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются, намечены пути их расширения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Торгово-экономические связи, инвестиционные связи наших стран развиваются, намечены конкретные пути их последовательного и значительного расширения", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым в Самарканде.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к Вечному огню у памятника Скорбящая мать в Самарканде - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Лавров подчеркнул, что отношения России и Узбекистана строятся на принципах суверенного равенства, взаимного уважения и учета интересов друг друга.
По словам министра, между странами растет объем взаимной торговли, несмотря на то, что "работать приходится в непростых условиях незаконных санкций, политического давления и новых турбулентных явлений в мировой экономике".
Лавров добавил, что в ходе предстоящих переговоров предстоит обсудить не только двусторонние вопросы, но и региональную повестку.
В свою очередь, Саидов отметил, что особый смысл встрече придаёт приближающееся 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
"Для нас это символ героизма, единства и общего исторического подвига. Мы активно готовимся к празднованию этой даты, лидеры наших стран в большом кругу вместе торжественно отметят его в Москве", - добавил глава МИД Узбекистана.
По его словам, предстоящие переговоры помогут выработать новые направления взаимодействия по реализации задач, поставленных лидерами двух государств.
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УзбекистанРоссияСамаркандСергей ЛавровЭкономика
 
 
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