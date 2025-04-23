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Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной - РИА Новости, 23.04.2025
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной
Чертановский суд Москвы продлил до 24 июня срок нахождения под домашним арестом блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, передает... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:46:00+03:00
2025-04-23T11:46:00+03:00
2025-04-23T11:59:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Чертановский суд Москвы продлил до 24 июня срок нахождения под домашним арестом блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок нахождения под домашним арестом до 24 июня 2025 года", - огласила решение судья. Митрошина просила избрать запрет определенных действий. Со слов следователя, она была опрошена в качестве обвиняемой, получены сведения о характеристике ее личности, сведения о финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, сведения о ее финансово-хозяйственной деятельности будут проанализированы на предмет дополнительных эпизодов преступлений. Против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. В суде ее адвокат заявил, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег