https://ria.ru/20250423/sud-2012914887.html

Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной - РИА Новости, 23.04.2025

Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Чертановский суд Москвы продлил до 24 июня срок нахождения под домашним арестом блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, передает... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:46:00+03:00

2025-04-23T11:46:00+03:00

2025-04-23T11:59:00+03:00

происшествия

москва

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александра митрошина

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Чертановский суд Москвы продлил до 24 июня срок нахождения под домашним арестом блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок нахождения под домашним арестом до 24 июня 2025 года", - огласила решение судья. Митрошина просила избрать запрет определенных действий. Со слов следователя, она была опрошена в качестве обвиняемой, получены сведения о характеристике ее личности, сведения о финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, сведения о ее финансово-хозяйственной деятельности будут проанализированы на предмет дополнительных эпизодов преступлений. Против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. В суде ее адвокат заявил, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250422/mitroshina-2003751730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)