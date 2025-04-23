https://ria.ru/20250423/stambul-2013052524.html

Россиянка о землетрясении в Стамбуле: люди выбегали из домов в пижамах

Россиянка о землетрясении в Стамбуле: люди выбегали из домов в пижамах - РИА Новости, 23.04.2025

Россиянка о землетрясении в Стамбуле: люди выбегали из домов в пижамах

Проживающая в Стамбуле россиянка рассказала РИА Новости, что во время сильных толчков многие жители выбегали из квартир прямо в пижамах. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T21:07:00+03:00

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2025-04-23T21:07:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Проживающая в Стамбуле россиянка рассказала РИА Новости, что во время сильных толчков многие жители выбегали из квартир прямо в пижамах. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались временные перебои с доступом в интернет. Власти провинции Стамбул сообщили о 151 пострадавшем. "Многие выбежали из квартир в пижамах", - отметила она. По ее словам, сначала произошёл слабый толчок, а затем — землетрясение магнитудой 6,2, которое ощущалось особенно сильно в прибрежном районе Силиври. Пострадавших и разрушений в непосредственной близости не наблюдалось. Россиянка также отметила, что в районе Силиври были отменены запланированные мероприятия, приуроченные ко Дню детей, который ежегодно отмечается в Турции 23 апреля.

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html

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Наталья Макарова

в мире, стамбул, мраморное море, турция