https://ria.ru/20250423/stambul-2013042915.html

В Стамбуле почти 240 человек пострадали из-за землетрясения

В Стамбуле почти 240 человек пострадали из-за землетрясения - РИА Новости, 23.04.2025

В Стамбуле почти 240 человек пострадали из-за землетрясения

Почти 240 граждан пострадали в Стамбуле в связи с землетрясением, в основном речь идет о падениях с высоты из-за паники, сообщил министр здравоохранения Турции... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:01:00+03:00

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2025-04-23T20:01:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Почти 240 граждан пострадали в Стамбуле в связи с землетрясением, в основном речь идет о падениях с высоты из-за паники, сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу. Одно заброшенное здание обрушилось в Стамбуле после землетрясения, жители еще 12 эвакуированы в качестве меры предосторожности, жертв стихии нет, сообщили ранее министры внутренних дел и градостроительства Турции. Зафиксированы 127 афтершоков. "Пострадавших от каких-либо обрушений зданий в результате землетрясения нет. Речь идет только о тех, кто после толчков запаниковал и упал с высоты, или пережил паническую атаку, в общей сложности это 236 человек, их состояние нормальное", - заявил Мемишоглу на брифинге. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались временные перебои с доступом в интернет.

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, мраморное море