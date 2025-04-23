https://ria.ru/20250423/stambul-2013042915.html
В Стамбуле почти 240 человек пострадали из-за землетрясения
В Стамбуле почти 240 человек пострадали из-за землетрясения - РИА Новости, 23.04.2025
В Стамбуле почти 240 человек пострадали из-за землетрясения
Почти 240 граждан пострадали в Стамбуле в связи с землетрясением, в основном речь идет о падениях с высоты из-за паники, сообщил министр здравоохранения Турции... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:01:00+03:00
2025-04-23T20:01:00+03:00
2025-04-23T20:01:00+03:00
в мире
стамбул
турция
мраморное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013033178_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b77668f9b61f0c28a82b2e371eba350a.jpg
СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Почти 240 граждан пострадали в Стамбуле в связи с землетрясением, в основном речь идет о падениях с высоты из-за паники, сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу. Одно заброшенное здание обрушилось в Стамбуле после землетрясения, жители еще 12 эвакуированы в качестве меры предосторожности, жертв стихии нет, сообщили ранее министры внутренних дел и градостроительства Турции. Зафиксированы 127 афтершоков. "Пострадавших от каких-либо обрушений зданий в результате землетрясения нет. Речь идет только о тех, кто после толчков запаниковал и упал с высоты, или пережил паническую атаку, в общей сложности это 236 человек, их состояние нормальное", - заявил Мемишоглу на брифинге. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались временные перебои с доступом в интернет.
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html
стамбул
турция
мраморное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013033178_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_de7a3021ad270c0e49da7e8dcb54e411.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, мраморное море
В мире, Стамбул, Турция, Мраморное море
В Стамбуле почти 240 человек пострадали из-за землетрясения
Минздрав Турции: 236 человек пострадали в связи с землетрясением в Стамбуле