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МВД Турции рассказало, сколько длилось землетрясение в Стамбуле - РИА Новости, 23.04.2025
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16:21 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/stambul-2012994867.html
МВД Турции рассказало, сколько длилось землетрясение в Стамбуле
МВД Турции рассказало, сколько длилось землетрясение в Стамбуле - РИА Новости, 23.04.2025
МВД Турции рассказало, сколько длилось землетрясение в Стамбуле
Землетрясение магнитудой 6,2 в среду в Стамбуле продолжалось в общей сложности 13 секунд, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:21:00+03:00
2025-04-23T16:21:00+03:00
в мире
мраморное море
стамбул
турция
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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 в среду в Стамбуле продолжалось в общей сложности 13 секунд, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море сегодня в 12.49 (совпадает с мск - ред.) дня. Землетрясение, глубина которого составляла около 7 км, продолжалось в общей сложности 13 секунд. Землетрясение, произошедшее в 24 км от берега Силиври, ощущалось в соседних провинциях, особенно в Стамбуле", - написал Ерликая.
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012986062.html
мраморное море
стамбул
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Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения
Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения
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в мире, мраморное море, стамбул, турция
В мире, Мраморное море, Стамбул, Турция
МВД Турции рассказало, сколько длилось землетрясение в Стамбуле

Землетрясение магнитудой 6,2 в Стамбуле продолжалось около 13 секунд

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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 в среду в Стамбуле продолжалось в общей сложности 13 секунд, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет.
"Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море сегодня в 12.49 (совпадает с мск - ред.) дня. Землетрясение, глубина которого составляла около 7 км, продолжалось в общей сложности 13 секунд. Землетрясение, произошедшее в 24 км от берега Силиври, ощущалось в соседних провинциях, особенно в Стамбуле", - написал Ерликая.
Обстановка в Стамбуле после землетрясения - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
При землетрясении в Стамбуле пострадали более 150 человек
Вчера, 15:55
 
В миреМраморное мореСтамбулТурция
 
 
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