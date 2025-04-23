https://ria.ru/20250423/stambul-2012994867.html

МВД Турции рассказало, сколько длилось землетрясение в Стамбуле

МВД Турции рассказало, сколько длилось землетрясение в Стамбуле - РИА Новости, 23.04.2025

МВД Турции рассказало, сколько длилось землетрясение в Стамбуле

Землетрясение магнитудой 6,2 в среду в Стамбуле продолжалось в общей сложности 13 секунд, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:21:00+03:00

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2025-04-23T16:21:00+03:00

в мире

мраморное море

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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 в среду в Стамбуле продолжалось в общей сложности 13 секунд, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море сегодня в 12.49 (совпадает с мск - ред.) дня. Землетрясение, глубина которого составляла около 7 км, продолжалось в общей сложности 13 секунд. Землетрясение, произошедшее в 24 км от берега Силиври, ощущалось в соседних провинциях, особенно в Стамбуле", - написал Ерликая.

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012986062.html

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Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения 2025-04-23T16:21 true PT0M15S

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Варвара Скокшина

в мире, мраморное море, стамбул, турция