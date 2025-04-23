https://ria.ru/20250423/stambul-2012976833.html
В Стамбуле произошел новый сильный подземный толчок
В Стамбуле произошел новый сильный подземный толчок - РИА Новости, 23.04.2025
В Стамбуле произошел новый сильный подземный толчок
Повторные подземные толчки ощущаются в Стамбуле после землетрясения магнитудой 6,2, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:33:00+03:00
2025-04-23T15:33:00+03:00
2025-04-23T15:33:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Повторные подземные толчки ощущаются в Стамбуле после землетрясения магнитудой 6,2, передает корреспондент РИА Новости. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. Власти провинции Стамбул заявили, что никто не пострадал, обрушений домов также не было. За основным толчком последовали десятки афтершоков магнитудой от 3 до 5. В 15.13 мск вновь произошел сильный подземный толчок, жители некоторых домов, уже вернувшиеся в квартиры, вновь выбежали на улицу.
https://ria.ru/20250423/stambul-2012937124.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, мраморное море
В мире, Стамбул, Мраморное море
В Стамбуле произошел новый сильный подземный толчок
Повторные подземные толчки ощущаются в Стамбуле после землетрясения