https://ria.ru/20250423/stambul-2012976833.html

В Стамбуле произошел новый сильный подземный толчок

В Стамбуле произошел новый сильный подземный толчок - РИА Новости, 23.04.2025

В Стамбуле произошел новый сильный подземный толчок

Повторные подземные толчки ощущаются в Стамбуле после землетрясения магнитудой 6,2, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:33:00+03:00

2025-04-23T15:33:00+03:00

2025-04-23T15:33:00+03:00

в мире

стамбул

мраморное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872152989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1aa00f2267ea70b7f81a1439dfc39ad6.jpg

СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Повторные подземные толчки ощущаются в Стамбуле после землетрясения магнитудой 6,2, передает корреспондент РИА Новости. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. Власти провинции Стамбул заявили, что никто не пострадал, обрушений домов также не было. За основным толчком последовали десятки афтершоков магнитудой от 3 до 5. В 15.13 мск вновь произошел сильный подземный толчок, жители некоторых домов, уже вернувшиеся в квартиры, вновь выбежали на улицу.

https://ria.ru/20250423/stambul-2012937124.html

стамбул

мраморное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, мраморное море