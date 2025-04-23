https://ria.ru/20250423/stambul-2012955152.html

МВД Турции сообщило об отсутствии обрушений зданий из-за землетрясения

МВД Турции сообщило об отсутствии обрушений зданий из-за землетрясения - РИА Новости, 23.04.2025

МВД Турции сообщило об отсутствии обрушений зданий из-за землетрясения

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил об отсутствии сообщений об обрушении домов после мощного землетрясения в Стамбуле. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:07:00+03:00

2025-04-23T14:07:00+03:00

2025-04-23T14:07:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил об отсутствии сообщений об обрушении домов после мощного землетрясения в Стамбуле. Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясениях в городе магнитудой 6,2 и 4,4 соответственно. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Пока что мы не получали никаких просьб о помощи, таких как "наш дом, наше здание рухнуло", - сказал Ерликая, подключившись к прямому эфиру на гостелеканале TRT Haber.

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html

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