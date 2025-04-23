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Повторное землетрясение в Стамбуле имело магнитуду 4,4 - РИА Новости, 23.04.2025
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13:14 23.04.2025 (обновлено: 13:41 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/stambul-2012938391.html
Повторное землетрясение в Стамбуле имело магнитуду 4,4
Повторное землетрясение в Стамбуле имело магнитуду 4,4 - РИА Новости, 23.04.2025
Повторное землетрясение в Стамбуле имело магнитуду 4,4
Повторные подземные толчки произошли в Стамбуле, они имели магнитуду 4,4, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х.. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:14:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Повторные подземные толчки произошли в Стамбуле, они имели магнитуду 4,4, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х..Ранее AFAD сообщил о землетрясении в городе магнитудой 6,2 балла. Корреспондент РИА Новости на месте сообщил о сильных подземных толчках, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество."Магнитуда землетрясения составила 4,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км", - передало Управление
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в мире, турция, стамбул
В мире, Турция, Стамбул
Повторное землетрясение в Стамбуле имело магнитуду 4,4

AFAD: повторные толчки в Стамбуле имели магнитуду 4,4

© Getty Images / Anadolu/Murat SengulЭвакуация из здания в Стамбуле во время землетрясения. 23 апреля 2025
Эвакуация из здания в Стамбуле во время землетрясения. 23 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Murat Sengul
Эвакуация из здания в Стамбуле во время землетрясения. 23 апреля 2025
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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Повторные подземные толчки произошли в Стамбуле, они имели магнитуду 4,4, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х..
Ранее AFAD сообщил о землетрясении в городе магнитудой 6,2 балла. Корреспондент РИА Новости на месте сообщил о сильных подземных толчках, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество.
"Магнитуда землетрясения составила 4,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км", - передало Управление
Острове Итуруп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
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