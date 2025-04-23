https://ria.ru/20250423/stambul-2012938391.html

Повторное землетрясение в Стамбуле имело магнитуду 4,4

Повторное землетрясение в Стамбуле имело магнитуду 4,4 - РИА Новости, 23.04.2025

Повторное землетрясение в Стамбуле имело магнитуду 4,4

Повторные подземные толчки произошли в Стамбуле, они имели магнитуду 4,4, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х.. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:14:00+03:00

2025-04-23T13:14:00+03:00

2025-04-23T13:41:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Повторные подземные толчки произошли в Стамбуле, они имели магнитуду 4,4, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х..Ранее AFAD сообщил о землетрясении в городе магнитудой 6,2 балла. Корреспондент РИА Новости на месте сообщил о сильных подземных толчках, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество."Магнитуда землетрясения составила 4,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км", - передало Управление

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012868660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, стамбул