https://ria.ru/20250423/stambul-2012938391.html
Повторное землетрясение в Стамбуле имело магнитуду 4,4
Повторное землетрясение в Стамбуле имело магнитуду 4,4 - РИА Новости, 23.04.2025
Повторное землетрясение в Стамбуле имело магнитуду 4,4
Повторные подземные толчки произошли в Стамбуле, они имели магнитуду 4,4, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х.. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:14:00+03:00
2025-04-23T13:14:00+03:00
2025-04-23T13:41:00+03:00
в мире
турция
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012945816_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9c00c0b4bc1ed9411a999ec060cf083.jpg
СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Повторные подземные толчки произошли в Стамбуле, они имели магнитуду 4,4, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х..Ранее AFAD сообщил о землетрясении в городе магнитудой 6,2 балла. Корреспондент РИА Новости на месте сообщил о сильных подземных толчках, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество."Магнитуда землетрясения составила 4,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км", - передало Управление
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012868660.html
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012945816_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_2898d9cbefa39078502e0a4e536f874f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул
Повторное землетрясение в Стамбуле имело магнитуду 4,4
AFAD: повторные толчки в Стамбуле имели магнитуду 4,4