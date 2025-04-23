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В Стамбуле произошла серия подземных толчков - РИА Новости, 23.04.2025
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13:07 23.04.2025 (обновлено: 14:31 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/stambul-2012937124.html
В Стамбуле произошла серия подземных толчков
В Стамбуле произошла серия подземных толчков - РИА Новости, 23.04.2025
В Стамбуле произошла серия подземных толчков
В Стамбуле произошли землетрясение магнитудой 6,2 и серия повторных подземных толчков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:07:00+03:00
2025-04-23T14:31:00+03:00
стамбул
в мире
землетрясение
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СТАМБУЛ, 23 апр — РИА Новости. В Стамбуле произошли землетрясение магнитудой 6,2 и серия повторных подземных толчков, передает корреспондент РИА Новости."Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Силиври, Мраморное море, Стамбул. В связи с землетрясением, которое также ощущалось в соседних провинциях, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и все команды наших соответствующих учреждений приступили к оценке ущерба", — сообщил в соцсети X министр внутренних дел Али Ерликая.Мощные толчки начались около 12:50, корреспондент РИА Новости в районе Атакёй на западе города ощутил их. Тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество.Жители домов переждали толчки и выбежали на улицу. В основном они спускались по лестницам, но некоторые пользовались лифтом, хотя это запрещено при землетрясении.В 13:03 последовали повторные толчки, менее сильные. Люди отбежали от зданий подальше, некоторые пытаются отогнать автомобили.После землетрясения в городе наблюдаются перебои с доступом в интернет.По данным AFAD, магнитуда повторных толчков составила 4,4, очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.Шестого февраля 2023 года в турецкой провинции Кахраманмараш с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Власти назвали это "катастрофой века", жертвами землетрясений стали более 50 тысяч человек, не менее 107 тысяч получили ранения.
https://ria.ru/20250402/katastrofa-2008957613.html
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4.7
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Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения
Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения
2025-04-23T13:07
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Обстановка в Стамбуле после землетрясения
На улицах города много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет.
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стамбул, в мире, землетрясение
Стамбул, В мире, Землетрясение
В Стамбуле произошла серия подземных толчков

В Стамбуле произошли повторные толчки, люди выбежали на улицы

© Getty Images / Anadolu / Murat SengulЛюди покидают здания во время землетрясения в Стамбуле, Турция, 23 апреля 2025 года
Люди покидают здания во время землетрясения в Стамбуле, Турция, 23 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Murat Sengul
Люди покидают здания во время землетрясения в Стамбуле, Турция, 23 апреля 2025 года
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СТАМБУЛ, 23 апр — РИА Новости. В Стамбуле произошли землетрясение магнитудой 6,2 и серия повторных подземных толчков, передает корреспондент РИА Новости.
"Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Силиври, Мраморное море, Стамбул. В связи с землетрясением, которое также ощущалось в соседних провинциях, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и все команды наших соответствующих учреждений приступили к оценке ущерба", — сообщил в соцсети X министр внутренних дел Али Ерликая.
Мощные толчки начались около 12:50, корреспондент РИА Новости в районе Атакёй на западе города ощутил их. Тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество.
Жители домов переждали толчки и выбежали на улицу. В основном они спускались по лестницам, но некоторые пользовались лифтом, хотя это запрещено при землетрясении.
В 13:03 последовали повторные толчки, менее сильные. Люди отбежали от зданий подальше, некоторые пытаются отогнать автомобили.
После землетрясения в городе наблюдаются перебои с доступом в интернет.
По данным AFAD, магнитуда повторных толчков составила 4,4, очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
Шестого февраля 2023 года в турецкой провинции Кахраманмараш с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Власти назвали это "катастрофой века", жертвами землетрясений стали более 50 тысяч человек, не менее 107 тысяч получили ранения.
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