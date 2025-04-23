https://ria.ru/20250423/ssha-2013043457.html

"Воевать палками". Журналистка сделала неожиданное заявление о США

"Воевать палками". Журналистка сделала неожиданное заявление о США - РИА Новости, 23.04.2025

"Воевать палками". Журналистка сделала неожиданное заявление о США

США, скорее всего, выйдут из переговоров по урегулированию украинского конфликта и оставят Киев без помощи, заявила в своем Telegram-канале украинская... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:08:00+03:00

2025-04-23T20:08:00+03:00

2025-04-23T20:08:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США, скорее всего, выйдут из переговоров по урегулированию украинского конфликта и оставят Киев без помощи, заявила в своем Telegram-канале украинская журналистка Диана Панченко."Я говорила: "Американцы заставят украинцев воевать палками". Уже можно предположить, что США выйдут из переговорного процесса. И оставят ЕС и Украину наедине с РФ", — написала она.По ее мнению, война продолжится, и в нее в том или ином виде вступит Европа, причем неважно, что по этому поводу думают ее жители, поскольку они не имеют настоящего права голоса."Я общаюсь со многими крупными политиками и бизнесменами в ЕС. Все они понимают, что основа благосостояния ЕС — сотрудничество с РФ. Но они опасаются говорить это вслух, потому что могут быть умножены на 0", — добавила Панченко.Вице-президент США Джей Ди Вэнс сегодня заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с американскими инициативами по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Украины, но представители европейских стран отложили их после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. В итоге переговоры проведут представители более низкого уровня.

https://ria.ru/20250423/kreml-2012932687.html

https://ria.ru/20250423/ukraina-2013002432.html

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в мире, сша, украина, россия, марко рубио, стив уиткофф, евросоюз