Рейтинг@Mail.ru
"Воевать палками". Журналистка сделала неожиданное заявление о США - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/ssha-2013043457.html
"Воевать палками". Журналистка сделала неожиданное заявление о США
"Воевать палками". Журналистка сделала неожиданное заявление о США - РИА Новости, 23.04.2025
"Воевать палками". Журналистка сделала неожиданное заявление о США
США, скорее всего, выйдут из переговоров по урегулированию украинского конфликта и оставят Киев без помощи, заявила в своем Telegram-канале украинская... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:08:00+03:00
2025-04-23T20:08:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
марко рубио
стив уиткофф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США, скорее всего, выйдут из переговоров по урегулированию украинского конфликта и оставят Киев без помощи, заявила в своем Telegram-канале украинская журналистка Диана Панченко."Я говорила: "Американцы заставят украинцев воевать палками". Уже можно предположить, что США выйдут из переговорного процесса. И оставят ЕС и Украину наедине с РФ", — написала она.По ее мнению, война продолжится, и в нее в том или ином виде вступит Европа, причем неважно, что по этому поводу думают ее жители, поскольку они не имеют настоящего права голоса."Я общаюсь со многими крупными политиками и бизнесменами в ЕС. Все они понимают, что основа благосостояния ЕС — сотрудничество с РФ. Но они опасаются говорить это вслух, потому что могут быть умножены на 0", — добавила Панченко.Вице-президент США Джей Ди Вэнс сегодня заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с американскими инициативами по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Украины, но представители европейских стран отложили их после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. В итоге переговоры проведут представители более низкого уровня.
https://ria.ru/20250423/kreml-2012932687.html
https://ria.ru/20250423/ukraina-2013002432.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_44ca9fbfc5a9cf4f8dbb60a259da6dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, марко рубио, стив уиткофф, евросоюз
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Евросоюз
"Воевать палками". Журналистка сделала неожиданное заявление о США

Панченко: США выйдут из переговоров и оставят Украину без помощи

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США, скорее всего, выйдут из переговоров по урегулированию украинского конфликта и оставят Киев без помощи, заявила в своем Telegram-канале украинская журналистка Диана Панченко.
"Я говорила: "Американцы заставят украинцев воевать палками". Уже можно предположить, что США выйдут из переговорного процесса. И оставят ЕС и Украину наедине с РФ", — написала она.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров
Вчера, 12:47
По ее мнению, война продолжится, и в нее в том или ином виде вступит Европа, причем неважно, что по этому поводу думают ее жители, поскольку они не имеют настоящего права голоса.
"Я общаюсь со многими крупными политиками и бизнесменами в ЕС. Все они понимают, что основа благосостояния ЕС — сотрудничество с РФ. Но они опасаются говорить это вслух, потому что могут быть умножены на 0", — добавила Панченко.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сегодня заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с американскими инициативами по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.
Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Украины, но представители европейских стран отложили их после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. В итоге переговоры проведут представители более низкого уровня.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
На Украине сделали мрачный прогноз после срыва переговоров в Лондоне
Вчера, 17:05
 
В миреСШАУкраинаРоссияМарко РубиоСтив УиткоффЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала