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США не хотят войны с Ираном, заявил Рубио - РИА Новости, 23.04.2025
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17:16 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/ssha-2013007636.html
США не хотят войны с Ираном, заявил Рубио
США не хотят войны с Ираном, заявил Рубио - РИА Новости, 23.04.2025
США не хотят войны с Ираном, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа предпочла бы дипломатическое решение иранского ядерного вопроса, однако при... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:16:00+03:00
2025-04-23T17:16:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
иран
марко рубио
дональд трамп
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа предпочла бы дипломатическое решение иранского ядерного вопроса, однако при необходимости готова к более жёстким мерам для недопущения появления у Тегерана ядерного оружия. "Мы не хотим войны. Президент, как он ясно дал понять, не собирался её начинать. Иран не получит ядерное оружие, и он (Трамп) оставляет за собой право помешать этому, если потребуется", – сказал Рубио, выступая в интервью порталу The Free Press. По его словам, Белый дом по-прежнему рассчитывает на переговорное урегулирование. "Президент предпочёл бы, чтобы до применения силы не дошло — ни с нашей стороны, ни со стороны кого-либо ещё. Мы надеемся, что это будет возможно решить за столом переговоров", - подчеркнул глава американской дипломатии.
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в мире, сша, тегеран (город), иран, марко рубио, дональд трамп, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, США, Тегеран (город), Иран, Марко Рубио, Дональд Трамп, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
США не хотят войны с Ираном, заявил Рубио

Рубио: США предпочли бы дипломатическое решение иранского ядерного вопроса

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа предпочла бы дипломатическое решение иранского ядерного вопроса, однако при необходимости готова к более жёстким мерам для недопущения появления у Тегерана ядерного оружия.
«
"Мы не хотим войны. Президент, как он ясно дал понять, не собирался её начинать. Иран не получит ядерное оружие, и он (Трамп) оставляет за собой право помешать этому, если потребуется", – сказал Рубио, выступая в интервью порталу The Free Press.
По его словам, Белый дом по-прежнему рассчитывает на переговорное урегулирование.
«
"Президент предпочёл бы, чтобы до применения силы не дошло — ни с нашей стороны, ни со стороны кого-либо ещё. Мы надеемся, что это будет возможно решить за столом переговоров", - подчеркнул глава американской дипломатии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп сделал жесткое заявление об Иране
7 марта, 18:29
 
В миреСШАТегеран (город)ИранМарко РубиоДональд ТрампСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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