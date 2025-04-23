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В США расстроились из-за потерянных ВСУ американских машин

В США расстроились из-за потерянных ВСУ американских машин - РИА Новости, 23.04.2025

В США расстроились из-за потерянных ВСУ американских машин

Захват предоставленных Украине БМП Bradley американского производства в качестве трофеев даст российским военным значительные преимущества, пишет в своем... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:00:00+03:00

2025-04-23T17:00:00+03:00

2025-04-23T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Захват предоставленных Украине БМП Bradley американского производства в качестве трофеев даст российским военным значительные преимущества, пишет в своем материале для National Security Journal американский офицер в отставке Брент Иствуд."Получив в руки Bradley, русские смогут более тщательно изучить западную бронетехнику, улучшить стратегию противодействия ей и почерпнуть идеи для улучшения бронетранспортеров собственного производства", — забил тревогу эксперт.По словам Иствуда, это тревожный знак для Украины и США, поскольку может нивелировать "тактическое преимущество, которое ранее обеспечивали американские машины".Эксперт также отметил, что Bradley, которыми вначале были очень довольны в ВСУ, оказались уязвимыми для простых и недорогих FPV-дронов на поле боя.Ранее сообщалось, что при выдавливании украинских формирований с территории России бойцы собирают на полях сражений западное вооружение. Среди трофеев есть и боевая техника, включая американские БМП M2 Bradley, в том числе исправные. Часть трофеев отправят в музеи, а часть — на предприятия ВПК, где их разберут, изучат и выработают меры противодействия.

https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html

https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011724340.html

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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, безопасность