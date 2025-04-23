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В США расстроились из-за потерянных ВСУ американских машин - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 23.04.2025 (обновлено: 17:38 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/ssha-2012995562.html
В США расстроились из-за потерянных ВСУ американских машин
В США расстроились из-за потерянных ВСУ американских машин - РИА Новости, 23.04.2025
В США расстроились из-за потерянных ВСУ американских машин
Захват предоставленных Украине БМП Bradley американского производства в качестве трофеев даст российским военным значительные преимущества, пишет в своем... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:00:00+03:00
2025-04-23T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Захват предоставленных Украине БМП Bradley американского производства в качестве трофеев даст российским военным значительные преимущества, пишет в своем материале для National Security Journal американский офицер в отставке Брент Иствуд."Получив в руки Bradley, русские смогут более тщательно изучить западную бронетехнику, улучшить стратегию противодействия ей и почерпнуть идеи для улучшения бронетранспортеров собственного производства", — забил тревогу эксперт.По словам Иствуда, это тревожный знак для Украины и США, поскольку может нивелировать "тактическое преимущество, которое ранее обеспечивали американские машины".Эксперт также отметил, что Bradley, которыми вначале были очень довольны в ВСУ, оказались уязвимыми для простых и недорогих FPV-дронов на поле боя.Ранее сообщалось, что при выдавливании украинских формирований с территории России бойцы собирают на полях сражений западное вооружение. Среди трофеев есть и боевая техника, включая американские БМП M2 Bradley, в том числе исправные. Часть трофеев отправят в музеи, а часть — на предприятия ВПК, где их разберут, изучат и выработают меры противодействия.
https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html
https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011724340.html
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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В США расстроились из-за потерянных ВСУ американских машин

Экс-офицер Иствуд: РФ использует трофейные Bradley для получения преимуществ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации
БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Захват предоставленных Украине БМП Bradley американского производства в качестве трофеев даст российским военным значительные преимущества, пишет в своем материале для National Security Journal американский офицер в отставке Брент Иствуд.
"Получив в руки Bradley, русские смогут более тщательно изучить западную бронетехнику, улучшить стратегию противодействия ей и почерпнуть идеи для улучшения бронетранспортеров собственного производства", — забил тревогу эксперт.
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По словам Иствуда, это тревожный знак для Украины и США, поскольку может нивелировать "тактическое преимущество, которое ранее обеспечивали американские машины".
Эксперт также отметил, что Bradley, которыми вначале были очень довольны в ВСУ, оказались уязвимыми для простых и недорогих FPV-дронов на поле боя.
Ранее сообщалось, что при выдавливании украинских формирований с территории России бойцы собирают на полях сражений западное вооружение. Среди трофеев есть и боевая техника, включая американские БМП M2 Bradley, в том числе исправные. Часть трофеев отправят в музеи, а часть — на предприятия ВПК, где их разберут, изучат и выработают меры противодействия.
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