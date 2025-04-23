https://ria.ru/20250423/ssha-2012928559.html

США продолжают посреднические усилия по Украине, заявили в Кремле

США продолжают посреднические усилия по Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.04.2025

США продолжают посреднические усилия по Украине, заявили в Кремле

Соединенные Штаты Америки продолжают посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине, Москва это приветствует, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:31:00+03:00

2025-04-23T12:31:00+03:00

2025-04-23T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки продолжают посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине, Москва это приветствует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250418/peskov-2012046199.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, москва, россия, дмитрий песков