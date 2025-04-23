https://ria.ru/20250423/ssha-2012928559.html
США продолжают посреднические усилия по Украине, заявили в Кремле
США продолжают посреднические усилия по Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.04.2025
США продолжают посреднические усилия по Украине, заявили в Кремле
Соединенные Штаты Америки продолжают посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине, Москва это приветствует, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:31:00+03:00
2025-04-23T12:31:00+03:00
2025-04-23T12:31:00+03:00
в мире
украина
москва
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки продолжают посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине, Москва это приветствует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250418/peskov-2012046199.html
украина
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, москва, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Москва, Россия, Дмитрий Песков
США продолжают посреднические усилия по Украине, заявили в Кремле
Песков: США продолжают посреднические усилия по урегулированию на Украине