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США продолжают посреднические усилия по Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.04.2025
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12:31 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/ssha-2012928559.html
США продолжают посреднические усилия по Украине, заявили в Кремле
США продолжают посреднические усилия по Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.04.2025
США продолжают посреднические усилия по Украине, заявили в Кремле
Соединенные Штаты Америки продолжают посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине, Москва это приветствует, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:31:00+03:00
2025-04-23T12:31:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки продолжают посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине, Москва это приветствует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия", - сказал Песков журналистам.
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в мире, украина, москва, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Москва, Россия, Дмитрий Песков
США продолжают посреднические усилия по Украине, заявили в Кремле

Песков: США продолжают посреднические усилия по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки продолжают посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине, Москва это приветствует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Песков назвал приоритет России в вопросе перемирия на Украине
18 апреля, 12:54
 
В миреУкраинаМоскваРоссияДмитрий Песков
 
 
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