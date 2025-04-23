Министерство юстиции США отменило сотни грантов, сообщают СМИ
WP: министерство юстиции США отменило сотни грантов
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министерство юстиции США во вторник отменило сотни грантов, в том числе для правозащитников, борцов с наркозависимостью и преступностью, поскольку их деятельность не соответствует приоритетам администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на письмо ведомства.
"Министерство юстиции во вторник отменило сотни грантов для общественных организаций и местных властей, включая финансирование программ по предотвращению насилия с использованием оружия, защите прав жертв преступлений и... борьбе с опиоидной зависимостью... Отмененные гранты были выявлены в ходе многонедельного процесса проверки и не соответствовали приоритетам администрации Трампа", - пишет издание со ссылкой на электронное письмо для сотрудников министерства.
Министерство образования США лишило Гарвард грантов
15 апреля, 03:39
Отмечается, что в рамках данных грантов финансировалась, к примеру, деятельность организаций, которые предоставляли местным органам власти анализ данных о преступности, а также горячая линия для жертв преступлений, где их информировали об их правах.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники и поступивший в его распоряжение документ передавало, что департамент государственной эффективности США (DOGE) сокращает финансирование исследовательских грантов Национального научного фонда США (NSF), в том числе его программы по борьбе с дезинформацией и ИИ-дипфейками, на 135 миллионов долларов.
Власти США отменили свыше 400 грантов на инклюзивность
19 апреля, 04:59