https://ria.ru/20250423/ssha-2012871916.html

Министерство юстиции США отменило сотни грантов, сообщают СМИ

Министерство юстиции США отменило сотни грантов, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.04.2025

Министерство юстиции США отменило сотни грантов, сообщают СМИ

Министерство юстиции США во вторник отменило сотни грантов, в том числе для правозащитников, борцов с наркозависимостью и преступностью, поскольку их... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T05:40:00+03:00

2025-04-23T05:40:00+03:00

2025-04-23T05:40:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министерство юстиции США во вторник отменило сотни грантов, в том числе для правозащитников, борцов с наркозависимостью и преступностью, поскольку их деятельность не соответствует приоритетам администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на письмо ведомства. "Министерство юстиции во вторник отменило сотни грантов для общественных организаций и местных властей, включая финансирование программ по предотвращению насилия с использованием оружия, защите прав жертв преступлений и... борьбе с опиоидной зависимостью... Отмененные гранты были выявлены в ходе многонедельного процесса проверки и не соответствовали приоритетам администрации Трампа", - пишет издание со ссылкой на электронное письмо для сотрудников министерства. Отмечается, что в рамках данных грантов финансировалась, к примеру, деятельность организаций, которые предоставляли местным органам власти анализ данных о преступности, а также горячая линия для жертв преступлений, где их информировали об их правах. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники и поступивший в его распоряжение документ передавало, что департамент государственной эффективности США (DOGE) сокращает финансирование исследовательских грантов Национального научного фонда США (NSF), в том числе его программы по борьбе с дезинформацией и ИИ-дипфейками, на 135 миллионов долларов.

https://ria.ru/20250415/ssha-2011275130.html

https://ria.ru/20250419/ssha-2012221865.html

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в мире, сша, дональд трамп, министерство юстиции сша