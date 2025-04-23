СМИ: количество арестов подозреваемых в терроризме в США выросло на 655%
NYP: количество арестов подозреваемых в терроризме в США выросло на 655%
© Фото : Round Rock PoliceАвтомобиль полиции в США
© Фото : Round Rock Police
Автомобиль полиции в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Сотрудники иммиграционной и таможенной служб США с января 2025 года арестовали на 655% больше подозреваемых в терроризме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из новых данных министерства внутренней безопасности, полученных The New York Post.
"С момента инаугурации президента (Дональда – ред.) Трампа 20 января сотрудники иммиграционной и таможенной служб арестовали 219 известных или предполагаемых террористов. Это на 655% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда при бывшем президенте Джо Байдене было произведено 29 таких арестов", – сообщает газета со ссылкой на власти.
В ходе рейдов был задержан гражданин Индии Харприт Сингх, который, по данным министерства внутренней безопасности, незаконно проник на территорию страны еще в 2022 году. Сингх, как сообщается, является одним из самых разыскиваемых лиц в Индии за финансирование террористической деятельности, вербовку людей и планирование нападения на полицейский участок и дом отставного полицейского в Пенджабе с целью убийства и вселения страха в сотрудников правоохранительных органов.
Ранее Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции, которое обязывало американскую администрацию приостановить депортации нелегальных мигрантов, ссылаясь на полномочия военного времени.
Теперь, как заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, американские власти "имеют максимальные полномочия по поиску и выдворению нелегальных иммигрантов".