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СМИ: количество арестов подозреваемых в терроризме в США выросло на 655% - РИА Новости, 23.04.2025
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03:25 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/ssha-2012867619.html
СМИ: количество арестов подозреваемых в терроризме в США выросло на 655%
СМИ: количество арестов подозреваемых в терроризме в США выросло на 655% - РИА Новости, 23.04.2025
СМИ: количество арестов подозреваемых в терроризме в США выросло на 655%
Сотрудники иммиграционной и таможенной служб США с января 2025 года арестовали на 655% больше подозреваемых в терроризме по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T03:25:00+03:00
2025-04-23T03:25:00+03:00
в мире
сша
индия
пенджаб (пакистан)
джо байден
стивен миллер
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Сотрудники иммиграционной и таможенной служб США с января 2025 года арестовали на 655% больше подозреваемых в терроризме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из новых данных министерства внутренней безопасности, полученных The New York Post. "С момента инаугурации президента (Дональда – ред.) Трампа 20 января сотрудники иммиграционной и таможенной служб арестовали 219 известных или предполагаемых террористов. Это на 655% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда при бывшем президенте Джо Байдене было произведено 29 таких арестов", – сообщает газета со ссылкой на власти. В ходе рейдов был задержан гражданин Индии Харприт Сингх, который, по данным министерства внутренней безопасности, незаконно проник на территорию страны еще в 2022 году. Сингх, как сообщается, является одним из самых разыскиваемых лиц в Индии за финансирование террористической деятельности, вербовку людей и планирование нападения на полицейский участок и дом отставного полицейского в Пенджабе с целью убийства и вселения страха в сотрудников правоохранительных органов. Ранее Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции, которое обязывало американскую администрацию приостановить депортации нелегальных мигрантов, ссылаясь на полномочия военного времени. Теперь, как заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, американские власти "имеют максимальные полномочия по поиску и выдворению нелегальных иммигрантов".
https://ria.ru/20250422/tramp-2012634547.html
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сша
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в мире, сша, индия, пенджаб (пакистан), джо байден, стивен миллер
В мире, США, Индия, Пенджаб (Пакистан), Джо Байден, Стивен Миллер
СМИ: количество арестов подозреваемых в терроризме в США выросло на 655%

NYP: количество арестов подозреваемых в терроризме в США выросло на 655%

© Фото : Round Rock PoliceАвтомобиль полиции в США
Автомобиль полиции в США - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Round Rock Police
Автомобиль полиции в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Сотрудники иммиграционной и таможенной служб США с января 2025 года арестовали на 655% больше подозреваемых в терроризме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из новых данных министерства внутренней безопасности, полученных The New York Post.
"С момента инаугурации президента (Дональда – ред.) Трампа 20 января сотрудники иммиграционной и таможенной служб арестовали 219 известных или предполагаемых террористов. Это на 655% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда при бывшем президенте Джо Байдене было произведено 29 таких арестов", – сообщает газета со ссылкой на власти.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Трамп заявил, что США не могут дать всем мигрантам обжаловать депортацию
Вчера, 01:59
В ходе рейдов был задержан гражданин Индии Харприт Сингх, который, по данным министерства внутренней безопасности, незаконно проник на территорию страны еще в 2022 году. Сингх, как сообщается, является одним из самых разыскиваемых лиц в Индии за финансирование террористической деятельности, вербовку людей и планирование нападения на полицейский участок и дом отставного полицейского в Пенджабе с целью убийства и вселения страха в сотрудников правоохранительных органов.
Ранее Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции, которое обязывало американскую администрацию приостановить депортации нелегальных мигрантов, ссылаясь на полномочия военного времени.
Теперь, как заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, американские власти "имеют максимальные полномочия по поиску и выдворению нелегальных иммигрантов".
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В США смогут прекращать финансировать города, защищающие нелегалов
10 апреля, 16:43
 
В миреСШАИндияПенджаб (Пакистан)Джо БайденСтивен Миллер
 
 
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