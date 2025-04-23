https://ria.ru/20250423/ssha-2012867619.html

СМИ: количество арестов подозреваемых в терроризме в США выросло на 655%

СМИ: количество арестов подозреваемых в терроризме в США выросло на 655% - РИА Новости, 23.04.2025

СМИ: количество арестов подозреваемых в терроризме в США выросло на 655%

Сотрудники иммиграционной и таможенной служб США с января 2025 года арестовали на 655% больше подозреваемых в терроризме по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T03:25:00+03:00

2025-04-23T03:25:00+03:00

2025-04-23T03:25:00+03:00

в мире

сша

индия

пенджаб (пакистан)

джо байден

стивен миллер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953252058_0:243:2049:1395_1920x0_80_0_0_dd865108d29530f1c63ee0938dcb6f14.jpg

ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Сотрудники иммиграционной и таможенной служб США с января 2025 года арестовали на 655% больше подозреваемых в терроризме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из новых данных министерства внутренней безопасности, полученных The New York Post. "С момента инаугурации президента (Дональда – ред.) Трампа 20 января сотрудники иммиграционной и таможенной служб арестовали 219 известных или предполагаемых террористов. Это на 655% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда при бывшем президенте Джо Байдене было произведено 29 таких арестов", – сообщает газета со ссылкой на власти. В ходе рейдов был задержан гражданин Индии Харприт Сингх, который, по данным министерства внутренней безопасности, незаконно проник на территорию страны еще в 2022 году. Сингх, как сообщается, является одним из самых разыскиваемых лиц в Индии за финансирование террористической деятельности, вербовку людей и планирование нападения на полицейский участок и дом отставного полицейского в Пенджабе с целью убийства и вселения страха в сотрудников правоохранительных органов. Ранее Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции, которое обязывало американскую администрацию приостановить депортации нелегальных мигрантов, ссылаясь на полномочия военного времени. Теперь, как заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, американские власти "имеют максимальные полномочия по поиску и выдворению нелегальных иммигрантов".

https://ria.ru/20250422/tramp-2012634547.html

https://ria.ru/20250410/ssha-2010526137.html

сша

индия

пенджаб (пакистан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, индия, пенджаб (пакистан), джо байден, стивен миллер