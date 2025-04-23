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США готовятся стать главным победителем войны на Украине

США готовятся стать главным победителем войны на Украине - РИА Новости, 23.04.2025

США готовятся стать главным победителем войны на Украине

Администрация в Вашингтоне напористо продавливает подписание перемирия на Украине. Сопутствующие тематические новости как из пулемета летят яркими трассерами в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:00:00+03:00

2025-04-23T08:00:00+03:00

2025-04-23T08:06:00+03:00

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Администрация в Вашингтоне напористо продавливает подписание перемирия на Украине. Сопутствующие тематические новости как из пулемета летят яркими трассерами в информационный эфир. The Wall Street Journal пишет (а украинские источники опосредованно подтверждают) о ряде требований, выдвинутых командой Трампа к Зеленскому и вообще. Помимо подписания уже полумифического соглашения о передаче полезных ископаемых, от Киева требуют признать Крым суверенной частью России и законодательно закрепить отказ от вступления в НАТО. Но вишенками на дипломатическом торте выступают пункты, по которым численность вооруженных формирований Украины не сокращается, вдобавок Вашингтон требует признать район вокруг Запорожской АЭС нейтральной демилитаризованной зоной под контролем США.Как ожидается, официальный Киев даст ответ на сегодняшней многосторонней встрече в Лондоне, куда отряжена группа переговорщиков во главе с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. В текущей схеме просто невероятное количество переменных, каждая их которых может повлиять на дальнейшее развитие событий.В первую очередь обращает на себя внимание выбор места саммита, на котором будут решаться дальнейшая судьба Украины, размеры и формат ее существования. Лондон проводит открытый курс на продолжение войны, причем даже в тех случаях, когда это идет вразрез с интересами США. Потому либо американские переговорщики смогли заранее продавить Лондон на заключение выгодной сделки, либо встреча завершится очередной пустопорожней говорильней и стороны пойдут на следующий круг.Соединенные Штаты уже провели ряд встреч разного уровня и состава с российской стороной, и хотя Москву, если судить по заявлениям нашего МИД, не устроили предлагаемые условия перемирия, Вашингтон агрессивно "дожимает" Киев. Можно предположить, что у команды Трампа все же есть некие промежуточные точки, не вызывающие у России споров, и потому им сейчас критически важно заставить Украину подписать реальные обязательства, чтобы позднее торговаться с Москвой уже предметно.Россия тоже пристально следит за переговорами в Лондоне, так как от их исхода (или неудачи) будет зависеть дальнейший переговорный трек Москвы и Вашингтона. Однако уже понятно, что Соединенные Штаты занимаются не насаждением прочного мира, а проталкиванием собственных интересов. Отсутствие юридически прописанных обязательств по ограничению численности Вооруженных сил Украины — прямой трамплин к новому витку войны уже через очень короткое время.Внезапное включение в список американских предложений ЗАЭС и демилитаризация прилегающих территорий полностью укладываются в концепцию половинчатых идей США. Киев вынуждают признать Крым российским, а Москву пытаются поставить в условия, где крупнейшая в Европе атомная электростанция либо становится обременительным чемоданом без ручки, либо будет работать и продавать миллионы киловатт-часов, но через американский военный и биржевой фильтр.В целом перед нами продолжение общего курса Вашингтона, который хочет сесть на все возможные энергетические маршруты из России в Европу. ЗАЭС тут не исключение, а правило.Станция находится внутри крупнейшего кластера электрогенерации, куда, помимо ЗАЭС, также входят Днепрогэс, Днепровская, Криворожская, Приднепровская, Старобешевская и Кураховская тепловые станции. Сейчас этот инфраструктурный узел разрублен линией фронта пополам. Станции на территориях новых российских регионов либо разбиты в хлам, либо работают с ограничениями. И украинские коллеги обеспечивают своих потребителей, но исключительно в силу российского милосердия. Американцы этот расклад читают и явно настроены на этом заработать и деньги, и геополитические дивиденды.Ну а что Россия?До начала СВО Запорожская АЭС обеспечивала поставки, помимо родной области, еще в Днепропетровскую, Донецкую, Николаевскую и Одесскую области. Министерство энергетики Украины заявляло, что электричество с ЗАЭС транзитом поставлялось в Молдавию, а оттуда через подстанцию в Вулканештах (400-500 киловольт) шло в Румынию и Болгарию. Это не говоря уже про поставки в Крым через перешеек и далее расходящиеся веером на Симферополь (ЛЭП переменного тока 330 киловольт) и Феодосию через подстанцию "Насосная-2" (220 киловольт переменного тока). Полуостров сейчас энергетически достаточно вооружен, потому Москву вряд ли удастся склонить к уступкам, апеллируя к южному маршруту. А вот в Донецкой и Луганской областях дополнительные мощности очень не помешали бы, к тому же не стоит забывать и о необходимости компенсировать пиковые нагрузки летом на Кубани и Ставрополье. Всего год назад там из-за перегрева и перегрузки горели трансформаторы и целые районы сидели без света.Что касается поставок атомного запорожского электричества на Украину, то, каким бы абсурдом это ни казалось на первый взгляд, в действительности подобная схема более чем реальна. Штаты и пул западных спонсоров намерены инвестировать в послевоенное восстановление Украины, в первую очередь в металлургию и тяжелое машиностроение в Днепровско-Криворожском кластере. Покупать электричество у России Киев по понятным причинам не будет, а вот у американцев — запросто. Для всех сомневающихся приведем свежую цитату заместителя главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексея Кучеренко. Он заявил, что Украина как покупала российский газ, так и покупает его в 2025-м. Просто раньше поставки шли напрямую, а теперь окружным путем через Турцию, Венгрию и Словакию.В целом — секрет Полишинеля, но позволяет понять ход мыслей тех, кто сейчас давит на Украину, чтобы позднее начать торговаться с Россией.

https://ria.ru/20250314/ermak-2004988338.html

https://ria.ru/20250421/energodar-2012476102.html

https://ria.ru/20250422/evropa-2012742457.html

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