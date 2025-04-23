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В Москве побит очередной температурный рекорд - РИА Новости, 23.04.2025
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15:47 23.04.2025 (обновлено: 15:50 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/sreda-2012982130.html
В Москве побит очередной температурный рекорд
В Москве побит очередной температурный рекорд - РИА Новости, 23.04.2025
В Москве побит очередной температурный рекорд
Среда стала самым теплым 23 апреля в Москве за всю историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 24,9 градуса, это уже шестой температурный рекорд подряд,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:47:00+03:00
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общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Среда стала самым теплым 23 апреля в Москве за всю историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 24,9 градуса, это уже шестой температурный рекорд подряд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На главной столичной метеостанции ВДНХ к 15.00 термометр показал плюс 24,9 градуса, а значит, побит очередной, шестой подряд и последний температурный рекорд", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что предыдущий рекорд был установлен в 1995 году, тогда воздух прогрелся до плюс 24,3 градуса.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
В Москве побит очередной температурный рекорд

Тишковец: среда в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Среда стала самым теплым 23 апреля в Москве за всю историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 24,9 градуса, это уже шестой температурный рекорд подряд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На главной столичной метеостанции ВДНХ к 15.00 термометр показал плюс 24,9 градуса, а значит, побит очередной, шестой подряд и последний температурный рекорд", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что предыдущий рекорд был установлен в 1995 году, тогда воздух прогрелся до плюс 24,3 градуса.
Женщина отдыхает на скамейке в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Москве побит температурный рекорд для 19 апреля, державшийся более 50 лет
19 апреля, 14:41
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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