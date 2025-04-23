https://ria.ru/20250423/spetsoperatsiya-2013017201.html

Спецоперация, 23 апреля: ВС России взяли под контроль Тарасовку в ДНР

Спецоперация, 23 апреля: ВС России взяли под контроль Тарасовку в ДНР - РИА Новости, 23.04.2025

Спецоперация, 23 апреля: ВС России взяли под контроль Тарасовку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Тарасовка в ДНР, ПВО сбила ночью 11 беспилотников над семью регионами, группировка "Север" высадились в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:51:00+03:00

2025-04-23T17:51:00+03:00

2025-04-23T17:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Тарасовка в ДНР, ПВО сбила ночью 11 беспилотников над семью регионами, группировка "Север" высадились в тыл ВСУ в ходе освобождения Горнальского монастыря. ВС РФ взяли под контроль тарасовку в ДНР Российские военные взяли под контроль населенный пункт Тарасовка в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. Украинские войска потеряли за сутки около 1265 военнослужащих, два танка. Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству беспилотников и местам их хранения, месту стоянки реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. ВСУ потеряли более 170 военных на Курском направлении По данным Минобороны, украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 170 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты Bradley, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов. Всего за время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли более 75 710 военнослужащих, 412 танков. ПВО сбила ночью 11 БПЛА над регионами России Российские средства ПВО уничтожили за ночь 11 украинских беспилотников над Тульской, Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской областями и Крымом, сообщило Минобороны РФ. Около 12.20 мск был сбит беспилотник над Татарстаном. С 12.40 до 13.40 мск были уничтожены два БПЛА над Белгородской областью. ВС РФ форсировали реку в ходе освобождения Горнальского монастыря Военные группировки "Севера" форсировали реку и высадились в тыл ВСУ в ходе освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, сообщил командир батальона с позывным "Антей". "Вся группировка ("Север" - ред.) действовала с разных направлений... меня касалось - непосредственно монастырь, а в общем - и вокруг монастыря велись боевые действия. В частности, мои военнослужащие выполняли задачи по форсированию реки. На двух лодках преодолели по реке порядка пяти километров, высадились в тыл противника", - сказал "Антей" на видео от Минобороны России. По его словам, в ходе операции удалось отвлечь внимание ВСУ и "растрепать" их оборону, поскольку в этот момент с севера наступали штурмовые группы ВС РФ. Путин призвал ускорить производство перспективных вооружений Президент РФ Владимир Путин в среду провел заседание Военно-промышленной комиссии. Обеспечение вооружениями войск в зоне СВО является безусловным приоритетом, заявил президент. По его словам, практически все оборонные предприятия в 2024 году выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме. Выпуск средств радиоэлектронной борьбы в РФ увеличился более чем вдвое в 2024 году, отметил президент. Российские войска в 2024 году получили свыше 4 тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов, сообщил Путин. Он поручил завершить в срок создание орбитальной группировки, которая будет использоваться для ведения всех видов разведки. Освоение технологий искусственного интеллекта в военном деле даст существенные преимущества на поле боя, сказал Путин. Также Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники. Москва не расценивает слова о возможном выходе США из переговоров как ультиматум Москва не расценивает слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу, вокруг урегулирования много нюансов, где надо сближать позиции, эта работа продолжается. Он уточнил, что у Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России Владимир Путин сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования конфликта. Песков заявил, что Россия по-прежнему выступает против европейских "миротворцев" на Украине. Украинский МИД вызвал посла КНР из-за сообщений о китайских солдатах на Украине Украинский МИД сообщил, что вызвал посла Китая на Украине Ма Шенкуня из-за сообщений о китайских солдатах на Украине и информации о якобы привлечении китайских компаний к производству в РФ продукции военного назначения. Руководство в Пекине отметило, что никогда не поставляло оружия ни одной из сторон конфликта на Украине. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций. Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными сообщения о китайских солдатах на Украине. Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел отложены Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня, сообщил в среду британский МИД. В среду Sky News сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии Жан-Ноэлем Барро и Анналеной Бербок принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня.

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https://ria.ru/20250423/vsu-2012979026.html

https://ria.ru/20250423/vsu-2013006943.html

https://ria.ru/20250423/ukraina-2013015794.html

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010618460.html

https://ria.ru/20250423/zelenskij-2012997913.html

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россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мид франции‎