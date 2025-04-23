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Украинский пленный спас российского бойца от FPV-дрона, рассказал штурмовик - РИА Новости, 23.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/spetsoperatsiya-2012873210.html
Украинский пленный спас российского бойца от FPV-дрона, рассказал штурмовик
Украинский пленный спас российского бойца от FPV-дрона, рассказал штурмовик - РИА Новости, 23.04.2025
Украинский пленный спас российского бойца от FPV-дрона, рассказал штурмовик
Взятый в плен украинец спас российского бойца от дрона-камикадзе ВСУ, который он "посадил" противодроновым ружьем, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T06:16:00+03:00
2025-04-23T06:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 23 апр – РИА Новости. Взятый в плен украинец спас российского бойца от дрона-камикадзе ВСУ, который он "посадил" противодроновым ружьем, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным "Повар". "На прошлом направлении, вот, кстати, противодронное ружье, это передал нам военнопленный украинец. Им же на откате посадил свою же ФПВ (ударный дрон – ред.). То есть его выкатывали на квадроцикле, отправили с военнослужащим, позывной "Добрый". "Добрый" был первым номером, военнопленный - второй, и вот удачно им посадил ФПВ, который был направлен на них", - сказал собеседник агентства. По его словам, двое украинских солдат были взяты в плен штурмовой группой 242-го полка группировки войск "Юг" в заблокированном блиндаже и один из них был с противодроновым ружьем. Дистанция до точки эвакуации составляла не более трех километров, и за это расстояние украинские боевики постарались ликвидировать сдавшегося в плен сослуживца.
https://ria.ru/20250423/sapery-2012867475.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинский пленный спас российского бойца от FPV-дрона, рассказал штурмовик

Украинский пленный спас российского бойца от FPV-дрона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный FPV-дрон. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр – РИА Новости. Взятый в плен украинец спас российского бойца от дрона-камикадзе ВСУ, который он "посадил" противодроновым ружьем, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным "Повар".
"На прошлом направлении, вот, кстати, противодронное ружье, это передал нам военнопленный украинец. Им же на откате посадил свою же ФПВ (ударный дрон – ред.). То есть его выкатывали на квадроцикле, отправили с военнослужащим, позывной "Добрый". "Добрый" был первым номером, военнопленный - второй, и вот удачно им посадил ФПВ, который был направлен на них", - сказал собеседник агентства.
По его словам, двое украинских солдат были взяты в плен штурмовой группой 242-го полка группировки войск "Юг" в заблокированном блиндаже и один из них был с противодроновым ружьем. Дистанция до точки эвакуации составляла не более трех километров, и за это расстояние украинские боевики постарались ликвидировать сдавшегося в плен сослуживца.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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