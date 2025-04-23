https://ria.ru/20250423/spetsoperatsiya-2012869920.html

Экипажи Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

Экипажи Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 23.04.2025

Экипажи Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

Экипажи самолетов Су-25 ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T05:06:00+03:00

2025-04-23T05:06:00+03:00

2025-04-23T05:06:00+03:00

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

https://ria.ru/20250423/minoborony-2012869775.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25