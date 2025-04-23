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Экипажи Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Экипажи Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 23.04.2025
Экипажи Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Экипажи самолетов Су-25 ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:06:00+03:00
2025-04-23T05:06:00+03:00
2025-04-23T05:06:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-25
Экипажи Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны: экипажи Су-25 группировки "Юг" уничтожили технику ВСУ