https://ria.ru/20250423/spectator-2012881810.html

СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Лондоне из-за Зеленского

СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Лондоне из-за Зеленского - РИА Новости, 23.04.2025

СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Лондоне из-за Зеленского

Встреча в Лондоне обернется провалом из-за Владимира Зеленского, пишет Spectator. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T09:03:00+03:00

2025-04-23T09:03:00+03:00

2025-04-23T14:16:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

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spectator

республика крым

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Встреча в Лондоне обернется провалом из-за Владимира Зеленского, пишет Spectator."О мирных переговорах по Украине, которые должны начаться сегодня в Лондоне, нужно знать одну главную вещь: они обернутся провалом", — говорится в материале.Как указал обозреватель, переговоры в Лондоне будут неудачными из-за отказа украинского политика признавать Крым за Россией.В среду американская газета New York Times сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.

https://ria.ru/20250423/krym-2012879721.html

https://ria.ru/20250422/at-2012752505.html

лондон

сша

украина

республика крым

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