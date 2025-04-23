https://ria.ru/20250423/spectator-2012881810.html
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Лондоне из-за Зеленского
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Лондоне из-за Зеленского - РИА Новости, 23.04.2025
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Лондоне из-за Зеленского
Встреча в Лондоне обернется провалом из-за Владимира Зеленского, пишет Spectator. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:03:00+03:00
2025-04-23T09:03:00+03:00
2025-04-23T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Встреча в Лондоне обернется провалом из-за Владимира Зеленского, пишет Spectator."О мирных переговорах по Украине, которые должны начаться сегодня в Лондоне, нужно знать одну главную вещь: они обернутся провалом", — говорится в материале.Как указал обозреватель, переговоры в Лондоне будут неудачными из-за отказа украинского политика признавать Крым за Россией.В среду американская газета New York Times сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
https://ria.ru/20250423/krym-2012879721.html
https://ria.ru/20250422/at-2012752505.html
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в мире, лондон, сша, марко рубио, владимир зеленский, украина, spectator, республика крым
В мире, Лондон, США, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Украина, Spectator, Республика Крым
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Лондоне из-за Зеленского
Spectator: переговоры в Лондоне по Украине обернутся провалом из-за Зеленского