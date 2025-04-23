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В храме Христа Спасителя началась подготовка к прощанию с Церетели - РИА Новости, 23.04.2025
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Культура
 
11:41 23.04.2025 (обновлено: 12:05 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/spasitel-2012919420.html
В храме Христа Спасителя началась подготовка к прощанию с Церетели
В храме Христа Спасителя началась подготовка к прощанию с Церетели - РИА Новости, 23.04.2025
В храме Христа Спасителя началась подготовка к прощанию с Церетели
Подготовка к церемонии прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели началась в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:41:00+03:00
2025-04-23T12:05:00+03:00
культура
зураб церетели
российская академия художеств
умер зураб церетели
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подготовка к церемонии прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели началась в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Прощание с Зурабом Церетели начнется в 12:00. Примерно за час до начала церемонии к месту подъехал катафалк. Затем гроб с телом художника занесли в храм. К храму также уже начали подходить люди с цветами, желающие попрощаться с художником-монументалистом. Внутри храма все готово к началу церемонии. Здесь установлен портрет Зураба Церетели, подготовлены места для близких художника, которые придут с ним попрощаться. Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Как сообщили РИА Новости в Российской академии художеств, Церетели скончался в окружении семьи.
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012718342.html
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зураб церетели, российская академия художеств, умер зураб церетели
Культура, Зураб Церетели, Российская академия художеств, Умер Зураб Церетели
В храме Христа Спасителя началась подготовка к прощанию с Церетели

В храме Христа Спасителя началась подготовка к прощанию со скульптором Церетели

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подготовка к церемонии прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели началась в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Прощание с Зурабом Церетели начнется в 12:00. Примерно за час до начала церемонии к месту подъехал катафалк. Затем гроб с телом художника занесли в храм. К храму также уже начали подходить люди с цветами, желающие попрощаться с художником-монументалистом.
Внутри храма все готово к началу церемонии. Здесь установлен портрет Зураба Церетели, подготовлены места для близких художника, которые придут с ним попрощаться.
Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Как сообщили РИА Новости в Российской академии художеств, Церетели скончался в окружении семьи.
Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств Традиции и современность в Манеже - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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КультураЗураб ЦеретелиРоссийская академия художествУмер Зураб Церетели
 
 
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