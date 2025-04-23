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В Русском доме рассказали о задержанной в Бишкеке сотруднице - РИА Новости, 23.04.2025
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10:08 23.04.2025 (обновлено: 10:57 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/sotrudnitsa-2012892969.html
В Русском доме рассказали о задержанной в Бишкеке сотруднице
В Русском доме рассказали о задержанной в Бишкеке сотруднице - РИА Новости, 23.04.2025
В Русском доме рассказали о задержанной в Бишкеке сотруднице
Задержанная сотрудница Русского дома в Бишкеке Наталья Секерина работает там с 2024 года, является гражданкой Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:08:00+03:00
2025-04-23T10:57:00+03:00
бишкек
киргизия
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в мире
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БИШКЕК, 23 апр – РИА Новости. Задержанная сотрудница Русского дома в Бишкеке Наталья Секерина работает там с 2024 года, является гражданкой Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества)."Наталья Секерина является гражданкой Кыргызстана, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего Ошского филиала с медиа. Знаем Наталью Секерину как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника. Уверены, права нашей сотрудницы будут защищены, а её безопасность гарантирована. Рассчитываем на то, что следствие досконально разберется в сути вопроса", - сказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что задержанная Секерина подозревается в соучастии в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. По закону ей грозит до 10 лет лишения свободы. Суд арестовал Секерину на время следствия до 17 июня. Фигурантами дела значатся еще трое граждан, один из которых, по данным местных СМИ, является сотрудником пресс-службы мэрии Оша.Русский дом отметил, что не располагает информацией о сути обвинения, предъявленного Секериной."Мы, к сожалению, не располагаем полноценной информацией о сути обвинения, но встревожены судьбой нашей сотрудницы и товарища", - заявили в пресс-службе.Ведомство добавило, что Русский дом в Бишкеке ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением двух стран."Предупреждая какие-либо спекуляции, должны подчеркнуть, что Российский центр науки и культуры ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением о создании и функционировании Российского центра науки и культуры в Бишкеке и Киргизского Дома науки и культуры в Москве", - заявили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250417/rossotrudnichestvo-2011731935.html
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бишкек, киргизия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Бишкек, Киргизия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В Русском доме рассказали о задержанной в Бишкеке сотруднице

Задержанная сотрудница Русского дома в Бишкеке работает там с 2024 года

© Sputnik / Жоомарт Ураимов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в пригороде Бишкека
Сотрудники полиции в пригороде Бишкека - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
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Сотрудники полиции в пригороде Бишкека. Архивное фото
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БИШКЕК, 23 апр – РИА Новости. Задержанная сотрудница Русского дома в Бишкеке Наталья Секерина работает там с 2024 года, является гражданкой Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества).
"Наталья Секерина является гражданкой Кыргызстана, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего Ошского филиала с медиа. Знаем Наталью Секерину как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника. Уверены, права нашей сотрудницы будут защищены, а её безопасность гарантирована. Рассчитываем на то, что следствие досконально разберется в сути вопроса", - сказали в пресс-службе.
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Ранее сообщалось, что задержанная Секерина подозревается в соучастии в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. По закону ей грозит до 10 лет лишения свободы. Суд арестовал Секерину на время следствия до 17 июня. Фигурантами дела значатся еще трое граждан, один из которых, по данным местных СМИ, является сотрудником пресс-службы мэрии Оша.
Русский дом отметил, что не располагает информацией о сути обвинения, предъявленного Секериной.
"Мы, к сожалению, не располагаем полноценной информацией о сути обвинения, но встревожены судьбой нашей сотрудницы и товарища", - заявили в пресс-службе.
Ведомство добавило, что Русский дом в Бишкеке ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением двух стран.
"Предупреждая какие-либо спекуляции, должны подчеркнуть, что Российский центр науки и культуры ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением о создании и функционировании Российского центра науки и культуры в Бишкеке и Киргизского Дома науки и культуры в Москве", - заявили в пресс-службе.
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