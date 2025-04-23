https://ria.ru/20250423/sobaki-2013024335.html

В Ставрополе продлили арест женщине, чьи собаки загрызли девочку

В Ставрополе продлили арест женщине, чьи собаки загрызли девочку - РИА Новости, 23.04.2025

В Ставрополе продлили арест женщине, чьи собаки загрызли девочку

Октябрьский районный суд Ставрополя продлил арест женщины, чьи собаки загрызли 9-летнюю девочку, сообщили журналистам в инстанции. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:21:00+03:00

2025-04-23T18:21:00+03:00

2025-04-23T18:26:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 23 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Ставрополя продлил арест женщины, чьи собаки загрызли 9-летнюю девочку, сообщили журналистам в инстанции. "Мера пресечения продлена до 23 мая 2025 года", – говорится в сообщении. Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю 23 февраля сообщало, что девятилетнюю девочку загрызли собаки в Ставрополе, хозяйка собак задержана, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). По данным следствия, ребенок гулял рядом с участком, на котором местная жительница содержала собак. Животные свободно перемещались по территории без присмотра и напали на девочку. Проживающий неподалеку мужчина попытался отогнать собак, выстрелив в них. Однако было уже поздно, спасти ребенка не удалось.

https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html

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