https://ria.ru/20250423/sobaki-2013024335.html
В Ставрополе продлили арест женщине, чьи собаки загрызли девочку
В Ставрополе продлили арест женщине, чьи собаки загрызли девочку - РИА Новости, 23.04.2025
В Ставрополе продлили арест женщине, чьи собаки загрызли девочку
Октябрьский районный суд Ставрополя продлил арест женщины, чьи собаки загрызли 9-летнюю девочку, сообщили журналистам в инстанции. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:21:00+03:00
2025-04-23T18:21:00+03:00
2025-04-23T18:26:00+03:00
происшествия
ставрополь
россия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_5a23cecc9ae444b7d88469c572d00dc8.jpg
ПЯТИГОРСК, 23 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Ставрополя продлил арест женщины, чьи собаки загрызли 9-летнюю девочку, сообщили журналистам в инстанции. "Мера пресечения продлена до 23 мая 2025 года", – говорится в сообщении. Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю 23 февраля сообщало, что девятилетнюю девочку загрызли собаки в Ставрополе, хозяйка собак задержана, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). По данным следствия, ребенок гулял рядом с участком, на котором местная жительница содержала собак. Животные свободно перемещались по территории без присмотра и напали на девочку. Проживающий неподалеку мужчина попытался отогнать собак, выстрелив в них. Однако было уже поздно, спасти ребенка не удалось.
https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html
ставрополь
россия
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_78696ae2661497c56995b1be3a40472e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставрополь, Россия, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставрополе продлили арест женщине, чьи собаки загрызли девочку
Суд в Ставрополе продлил арест женщины, чьи собаки загрызли девятилетнюю девочку