https://ria.ru/20250423/smirnova-2012973044.html

"Не дожила до 33 лет": трагедия актрисы с ангельским лицом

"Не дожила до 33 лет": трагедия актрисы с ангельским лицом - РИА Новости, 23.04.2025

"Не дожила до 33 лет": трагедия актрисы с ангельским лицом

Ее первая роль в 12 лет стала началом стремительного взлета, а через 20 лет ее не стало. Надежда Смирнова — талантливая красавица, блиставшая на советских... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:00:00+03:00

2025-04-23T19:00:00+03:00

2025-04-23T19:00:00+03:00

москва

ссср

евгений евстигнеев

лидия федосеева-шукшина

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МОСКВА, 23 апр Эгида- РИА Новости. Ее первая роль в 12 лет стала началом стремительного взлета, а через 20 лет ее не стало. Надежда Смирнова — талантливая красавица, блиставшая на советских экранах, могла стать настоящей звездой своего поколения. Партнерами юной актрисы становились легенды советского кино — Михаил Глузский, Евгений Евстигнеев, Лидия Федосеева-Шукшина. Что же случилось с девушкой, которой пророчили блестящую карьеру? Почему жизнь, начавшаяся так ярко, завершилась на самом взлете?Путь в кино через отчимаСудьба Надежды сделала неожиданный поворот после развода родителей. Ее мать, известный московский архитектор Инна Борисовна Соколова, вышла замуж за кинорежиссера Владимира Довганя, выпускника ВГИКа и ученика народного артиста СССР Сергея Юткевича.Отношения с отчимом у Нади сложились теплые — Владимир буквально заменил девочке отца. Именно благодаря ему она получила свою первую роль в кино, когда училась в шестом классе.Карьера началась с детской картины "Птицы над городом", где юной актрисе посчастливилось работать с такими мастерами как Михаил Глузский, Сергей Никоненко, Георгий Бурков. Талант девочки заметили, и вскоре последовало приглашение на главную роль Галки в фильме "Побег из дворца".Принцесса советского экранаНастоящий звездный час Надежды наступил, когда ей исполнилось шестнадцать. Главная роль Принцессы в музыкальном фильме "Сказка как сказка..." принесла ей всесоюзную известность.История юной принцессы, получившей особенный подарок от Доброй Феи в день своего 16-летия, покорила сердца зрителей. Партнерами Надежды по съемочной площадке стали Андрей Градов (известный по роли Коли Тараскина из "Место встречи изменить нельзя"), композитор Евгений Мартынов и Галина Логинова — мать будущей голливудской звезды Миллы Йовович.К моменту окончания школы в творческой копилке Смирновой было уже восемь ролей в кино. Талантливую актрису знала вся страна, за ней закрепилась репутация одной из самых перспективных молодых звезд.Три попытки поступить во ВГИККазалось бы, с таким внушительным списком киноработ двери любого театрального вуза должны были открыться перед Надеждой автоматически. Однако реальность оказалась иной.Молодая актриса подала документы во все театральные институты Москвы, но нигде не набрала проходной балл. Разочарование не сломило ее — Надежда повторила попытку в следующем году, но удача снова отвернулась от нее.Лишь с третьего раза она стала студенткой знаменитого ВГИКа, попав на курс талантливого актера и педагога Алексея Баталова. Упорство и целеустремленность Смирновой доказали: настоящий талант преодолеет любые препятствия.В созвездии легендПосле поступления в карьере актрисы наступила длительная пауза. Новые роли появились только на последнем курсе обучения. Социальная драма "Обвиняется свадьба" вернула Надежду на экраны — в этом фильме с трагичным финалом она исполнила главную роль невесты Светы.Фильмография актрисы продолжала пополняться яркими работами. Она сыграла в фильме-спектакле "Театр Ивана Тургенева" по сценарию Ии Савиной и в музыкальной картине Евгения Татарского "Джек Восьмеркин – "американец"", где ее партнерами стали легендарные Евгений Евстигнеев, Лев Дуров и Юрий Гальцев.Смирнова успела поработать и в международном проекте — совместном советско-мексиканском фильме "Эсперанса", действие которого происходит в годы Гражданской войны. На этих съемках она встретилась с Леонидом Куравлевым, Дмитрием Харатьяном и Верой Глаголевой.Любовь и творчество в одном лицеЛичная жизнь Надежды Смирновой была неразрывно связана с кинематографом. На съемках короткометражного фильма "Счастливо оставаться" 25-летняя актриса познакомилась с режиссером Сергеем Белошниковым, который стал ее единственной любовью.Отношения переросли в крепкий союз — после свадьбы пара обвенчалась, и Надежда взяла двойную фамилию Смирнова-Белошникова. Супруги не только любили друг друга, но и плодотворно сотрудничали в профессиональной сфере.Вершиной их творческого союза стал фильм "След дождя", где Надежда сыграла пианистку Лизавету, влюбленную в престарелого музыканта. Сценарий к этой картине супруги написали вместе. Никто тогда не мог предположить, что это станет последней работой талантливой актрисы.Роковой диагнозПоследние три года жизни Надежда Смирнова не снималась в кино из-за серьезных проблем со здоровьем. У молодой женщины обнаружили онкологическое заболевание, с которым она мужественно боролась несколько лет.Надежда до последнего верила в выздоровление, строила планы на будущее, мечтала вернуться к любимой профессии. Но судьба распорядилась иначе. После операции возникли осложнения — по одной из версий, неудачное хирургическое вмешательство вызвало перитонит, что резко ухудшило состояние актрисы.Жизнь Надежды Смирновой-Белошниковой оборвалась 18 ноября 1995 года, когда ей было всего 32 года — она не дожила месяц до своего дня рождения. Последнее пристанище актриса нашла на Бабушкинском кладбище на северо-востоке Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ссср, евгений евстигнеев, лидия федосеева-шукшина