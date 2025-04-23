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Желающие проститься с папой Франциском стоят в очереди часами, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:57 23.04.2025 (обновлено: 19:06 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/smi-2013033299.html
Желающие проститься с папой Франциском стоят в очереди часами, пишут СМИ
Желающие проститься с папой Франциском стоят в очереди часами, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2025
Желающие проститься с папой Франциском стоят в очереди часами, пишут СМИ
Итальянцы и туристы, желающие проститься с папой Римским Франциском, проводят в очереди в собор Святого Петра свыше четырех часов, сообщила газета Fatto... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:57:00+03:00
2025-04-23T19:06:00+03:00
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
в мире
религия
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РИМ, 23 апр – РИА Новости. Итальянцы и туристы, желающие проститься с папой Римским Франциском, проводят в очереди в собор Святого Петра свыше четырех часов, сообщила газета Fatto Quotidiano. Аналогичные оценки в 3-4 часа ожидания приводит новостной телеканал Rainews24. Тело новопреставленного папы Римского Франциска в среду утром перенесено в базилику Святого Петра для почтения памяти верующими перед тем, как в субботу состоятся его похороны. В связи с наплывом желающих Ватикан сообщил, что не исключает возможности продления работы собора для прощания с понтификом после запланированных часов – сейчас предполагается, что он закроется в полночь, чтобы уже с 7.00 четверга принимать новых паломников. Первые скорбящие вошли в базилику, где выставлено тело новопреставленного понтифика, в 12.00 мск. Перед собором уже за несколько часов до его открытия образовались толпы желающих проститься с Франциском. Тело Франциска пробудет в соборе до пятницы включительно, и уже в субботу состоится торжественная церемония похорон и обряд погребения. С момента похорон Ватикан начинает девятидневный траур, а по его завершении на выборы нового понтифика соберется конклав кардиналов. В соответствии с завещанием папа Франциск будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, где покоятся многие его предшественники. Согласно опубликованному в понедельник вечером документу, он попросил, чтобы его гробница была простой и без особого украшения. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
https://ria.ru/20250422/portret-2012713891.html
https://ria.ru/20250422/patriarkh-2012825190.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире
Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск, В мире, Религия
Желающие проститься с папой Франциском стоят в очереди часами, пишут СМИ

Желающие проститься с папой Франциском проводят в очереди свыше 4 часов

© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на церемонию прощания с папой римским Франциском в соборе Святого Петра в Ватикане
Люди стоят в очереди на церемонию прощания с папой римским Франциском в соборе Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Александр Логунов
Перейти в медиабанк
Люди стоят в очереди на церемонию прощания с папой римским Франциском в соборе Святого Петра в Ватикане
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РИМ, 23 апр – РИА Новости. Итальянцы и туристы, желающие проститься с папой Римским Франциском, проводят в очереди в собор Святого Петра свыше четырех часов, сообщила газета Fatto Quotidiano.
Аналогичные оценки в 3-4 часа ожидания приводит новостной телеканал Rainews24.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Художница рассказала, как папа римский отреагировал на свой портрет
22 апреля, 13:08
Тело новопреставленного папы Римского Франциска в среду утром перенесено в базилику Святого Петра для почтения памяти верующими перед тем, как в субботу состоятся его похороны.
В связи с наплывом желающих Ватикан сообщил, что не исключает возможности продления работы собора для прощания с понтификом после запланированных часов – сейчас предполагается, что он закроется в полночь, чтобы уже с 7.00 четверга принимать новых паломников.
Первые скорбящие вошли в базилику, где выставлено тело новопреставленного понтифика, в 12.00 мск. Перед собором уже за несколько часов до его открытия образовались толпы желающих проститься с Франциском.
Не ссорьте меня с Кириллом. Патриарх рассказал неизвестные факты о папе римском Франциске - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Патриарх Кирилл рассказал о неизвестных фактах о папе римском Франциске
22 апреля, 19:08
Тело Франциска пробудет в соборе до пятницы включительно, и уже в субботу состоится торжественная церемония похорон и обряд погребения. С момента похорон Ватикан начинает девятидневный траур, а по его завершении на выборы нового понтифика соберется конклав кардиналов.
В соответствии с завещанием папа Франциск будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, где покоятся многие его предшественники. Согласно опубликованному в понедельник вечером документу, он попросил, чтобы его гробница была простой и без особого украшения.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
Папа римский Франциск во время полуденной молитвы Ангелус в Ватикане - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
СМИ: накануне смерти папа римский чувствовал себя хорошо
22 апреля, 10:27
 
РелигияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Умер папа римский ФранцискВ мире
 
 
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