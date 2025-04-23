https://ria.ru/20250423/smi-2013033299.html

Желающие проститься с папой Франциском стоят в очереди часами, пишут СМИ

Желающие проститься с папой Франциском стоят в очереди часами, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2025

Желающие проститься с папой Франциском стоят в очереди часами, пишут СМИ

Итальянцы и туристы, желающие проститься с папой Римским Франциском, проводят в очереди в собор Святого Петра свыше четырех часов, сообщила газета Fatto... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:57:00+03:00

2025-04-23T18:57:00+03:00

2025-04-23T19:06:00+03:00

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

в мире

религия

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РИМ, 23 апр – РИА Новости. Итальянцы и туристы, желающие проститься с папой Римским Франциском, проводят в очереди в собор Святого Петра свыше четырех часов, сообщила газета Fatto Quotidiano. Аналогичные оценки в 3-4 часа ожидания приводит новостной телеканал Rainews24. Тело новопреставленного папы Римского Франциска в среду утром перенесено в базилику Святого Петра для почтения памяти верующими перед тем, как в субботу состоятся его похороны. В связи с наплывом желающих Ватикан сообщил, что не исключает возможности продления работы собора для прощания с понтификом после запланированных часов – сейчас предполагается, что он закроется в полночь, чтобы уже с 7.00 четверга принимать новых паломников. Первые скорбящие вошли в базилику, где выставлено тело новопреставленного понтифика, в 12.00 мск. Перед собором уже за несколько часов до его открытия образовались толпы желающих проститься с Франциском. Тело Франциска пробудет в соборе до пятницы включительно, и уже в субботу состоится торжественная церемония похорон и обряд погребения. С момента похорон Ватикан начинает девятидневный траур, а по его завершении на выборы нового понтифика соберется конклав кардиналов. В соответствии с завещанием папа Франциск будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, где покоятся многие его предшественники. Согласно опубликованному в понедельник вечером документу, он попросил, чтобы его гробница была простой и без особого украшения. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.

https://ria.ru/20250422/portret-2012713891.html

https://ria.ru/20250422/patriarkh-2012825190.html

https://ria.ru/20250422/papa-2012673610.html

ватикан

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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире