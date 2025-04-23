ЕС без США столкнется с трудностями в случае конфликта, пишет Politico
Politico: ЕС столкнется с фатальными трудностями при отсутствии поддержки США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ЕС в случае возникновения военного конфликта на континенте и отсутствия военно-логистической поддержки со стороны США столкнется с фатальными трудностями, пишет издание Politico.
Как отмечает издание, на протяжении десятилетий военная логистика Европы выстраивалась с расчетом на американскую поддержку: большая часть транспортной инфраструктуры континента, которая была построена или модернизирована в годы холодной войны, по-прежнему пролегает с запада на восток, что было обусловлено ожиданием того, что в случае необходимости на континент прибудут американские подкрепления.
"Неудобная правда заключается в том, что без поддержки США переброска войск через Европу будет более медленной, дорогостоящей и затрудненной различными логистическими ограничениями. В условиях реального кризиса это может оказаться не просто неэффективным, а фатальным", - пишет издание.
Кроме того, как пишет Politico, Европе не хватает тяжелых транспортных самолетов, военных грузовых кораблей и специализированных машин, необходимых для переброски танков и бронетанковых подразделений. Отмечается, что европейские страны также зависят от американской разведки, киберобороны и обнаружения "гибридных угроз".
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС.
Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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