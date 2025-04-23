https://ria.ru/20250423/smi-2012867330.html

Правительство США обязали частично возобновить работу пропагандистских СМИ

Правительство США обязали частично возобновить работу пропагандистских СМИ - РИА Новости, 23.04.2025

Правительство США обязали частично возобновить работу пропагандистских СМИ

(признана в России иностранным агентом), а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T03:18:00+03:00

2025-04-23T03:18:00+03:00

2025-04-23T03:18:00+03:00

в мире

россия

сша

марко рубио

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024196_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20abfa39a10fa62801b23e9a4710edf7.jpg

ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность Агентства США по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит радиостанция "Голос Америки"* (признана в России иностранным агентом), а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. Во вторник судья Ройс Лэмберт вынес соответствующее решение в ходе рассмотрения иска, поданного рядом сотрудников "Голоса Америки"* в связи с решением о расформировании USAGM. "(Суд обязывает ответчиков - ред.) принять все необходимые меры для восстановления статуса сотрудников и подрядчиков USAGM, который существовал до выхода Исполнительного указа 14238 от 14 марта 2025 года "О продолжении сокращения федеральной бюрократии". В частности, все сотрудники USAGM и подрядчики по персональному обслуживанию, которые были отправлены в отпуск или уволены, должны быть восстановлены в своих правах до 14 марта 2025 года", - говорится в приказе, находящемся в распоряжении РИА Новости. В постановлении отмечается, что "Голос Америки"* финансируется конгрессом, поэтому любое сокращение финансирования этого СМИ рассматривается как "прямое оскорбление законодательной ветви власти". В марте президент США Дональд Трамп издал указ о значительном сокращении функций и деятельности ряда ведомств в рамках борьбы с бюрократией. Среди них оказалось и USAGM. В середине апреля государственный секретарь США Марко Рубио объявил о своем решении закрыть подразделение государственного департамента по борьбе с иностранным информационным вмешательством, которое было создано в 2024 году, так как, по мнению Рубио, деятельность этого подразделения существенно ограничивала свободу слова в США.* СМИ, признанное в России иноагентом.

https://ria.ru/20250317/es-2005500277.html

https://ria.ru/20250315/otpusk-2005235178.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, марко рубио, дональд трамп