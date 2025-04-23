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Правительство США обязали частично возобновить работу пропагандистских СМИ - РИА Новости, 23.04.2025
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03:18 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/smi-2012867330.html
Правительство США обязали частично возобновить работу пропагандистских СМИ
Правительство США обязали частично возобновить работу пропагандистских СМИ - РИА Новости, 23.04.2025
Правительство США обязали частично возобновить работу пропагандистских СМИ
(признана в России иностранным агентом), а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T03:18:00+03:00
2025-04-23T03:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность Агентства США по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит радиостанция "Голос Америки"* (признана в России иностранным агентом), а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. Во вторник судья Ройс Лэмберт вынес соответствующее решение в ходе рассмотрения иска, поданного рядом сотрудников "Голоса Америки"* в связи с решением о расформировании USAGM. "(Суд обязывает ответчиков - ред.) принять все необходимые меры для восстановления статуса сотрудников и подрядчиков USAGM, который существовал до выхода Исполнительного указа 14238 от 14 марта 2025 года "О продолжении сокращения федеральной бюрократии". В частности, все сотрудники USAGM и подрядчики по персональному обслуживанию, которые были отправлены в отпуск или уволены, должны быть восстановлены в своих правах до 14 марта 2025 года", - говорится в приказе, находящемся в распоряжении РИА Новости. В постановлении отмечается, что "Голос Америки"* финансируется конгрессом, поэтому любое сокращение финансирования этого СМИ рассматривается как "прямое оскорбление законодательной ветви власти". В марте президент США Дональд Трамп издал указ о значительном сокращении функций и деятельности ряда ведомств в рамках борьбы с бюрократией. Среди них оказалось и USAGM. В середине апреля государственный секретарь США Марко Рубио объявил о своем решении закрыть подразделение государственного департамента по борьбе с иностранным информационным вмешательством, которое было создано в 2024 году, так как, по мнению Рубио, деятельность этого подразделения существенно ограничивала свободу слова в США.* СМИ, признанное в России иноагентом.
https://ria.ru/20250317/es-2005500277.html
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в мире, россия, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, Россия, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Правительство США обязали частично возобновить работу пропагандистских СМИ

Суд обязал США частично возобновить работу американских пропагандистских СМИ

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность Агентства США по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит радиостанция "Голос Америки"* (признана в России иностранным агентом), а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства.
Во вторник судья Ройс Лэмберт вынес соответствующее решение в ходе рассмотрения иска, поданного рядом сотрудников "Голоса Америки"* в связи с решением о расформировании USAGM.
Здание Голоса Америки** (признано в РФ СМИ-иноагентом) в Вашингтоне. 17 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В ЕС отреагировали на решение США по "Радио Свобода"* и "Голосу Америки"**
17 марта, 14:39
"(Суд обязывает ответчиков - ред.) принять все необходимые меры для восстановления статуса сотрудников и подрядчиков USAGM, который существовал до выхода Исполнительного указа 14238 от 14 марта 2025 года "О продолжении сокращения федеральной бюрократии". В частности, все сотрудники USAGM и подрядчики по персональному обслуживанию, которые были отправлены в отпуск или уволены, должны быть восстановлены в своих правах до 14 марта 2025 года", - говорится в приказе, находящемся в распоряжении РИА Новости.
В постановлении отмечается, что "Голос Америки"* финансируется конгрессом, поэтому любое сокращение финансирования этого СМИ рассматривается как "прямое оскорбление законодательной ветви власти".
В марте президент США Дональд Трамп издал указ о значительном сокращении функций и деятельности ряда ведомств в рамках борьбы с бюрократией. Среди них оказалось и USAGM. В середине апреля государственный секретарь США Марко Рубио объявил о своем решении закрыть подразделение государственного департамента по борьбе с иностранным информационным вмешательством, которое было создано в 2024 году, так как, по мнению Рубио, деятельность этого подразделения существенно ограничивала свободу слова в США.
* СМИ, признанное в России иноагентом.
Штаб-квартира радиостанции Голос Америки* в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Сотрудников "Голоса Америки"* отправляют в отпуска, сообщает ABC News
15 марта, 20:12
 
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