https://ria.ru/20250423/slovakija-2012983190.html

В Словакии значительно снизился импорт российского газа

В Словакии значительно снизился импорт российского газа - РИА Новости, 23.04.2025

В Словакии значительно снизился импорт российского газа

Словакия в феврале нынешнего года почти прекратила закупки газа из России, импорт к январю упал почти в 1,8 тысячи раз - до рекордно низких 141 тысячи евро,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:50:00+03:00

2025-04-23T15:50:00+03:00

2025-04-23T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Словакия в феврале нынешнего года почти прекратила закупки газа из России, импорт к январю упал почти в 1,8 тысячи раз - до рекордно низких 141 тысячи евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, по официальной статистике, Словакия в конце зимы приобрела у России газа всего на 141,3 тысячи евро, что в 1 767 раз меньше, чем было закуплено страной в январе текущего года (на 249,7 миллиона евро). Это стало рекордно низким показателем закупок как минимум с начала 1999 года. Словакия в последний год была одним из крупнейших покупателей газа у России среди стран Евросоюза, а в январе была пятой по закупкам. При этом Словакия не сообщила о закупках газа за пределами Евросоюза, если в конце зимы она и приобретала его у других стран, то только внутри ЕС (эти данные будут доступны только в мае). В то же время страна резко нарастила откачку газа из хранилищ: за месяц их заполненность снизилась до 42,8% с 60,2% на конец января, при этом в прошлом году за аналогичный период "растраты" составили всего 2,2 процентного пункта. Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года, после этого единственным маршрутом для поставок трубопроводного газа из России в Европу стал "Турецкий поток". При этом киевский режим решил и физически уничтожить газоизмерительную станцию "Суджа", через которую в последне годы подавался газ для транзита на Украину: ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали ее, а 28 марта станция была уничтожена ударом реактивных снарядов HIMARS.

https://ria.ru/20250422/slovakija-2012753932.html

https://ria.ru/20250423/gaz-2012982347.html

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экономика, словакия, россия, украина, евростат, евросоюз, вооруженные силы украины, турецкий поток