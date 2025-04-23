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В Словакии значительно снизился импорт российского газа - РИА Новости, 23.04.2025
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15:50 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/slovakija-2012983190.html
В Словакии значительно снизился импорт российского газа
В Словакии значительно снизился импорт российского газа - РИА Новости, 23.04.2025
В Словакии значительно снизился импорт российского газа
Словакия в феврале нынешнего года почти прекратила закупки газа из России, импорт к январю упал почти в 1,8 тысячи раз - до рекордно низких 141 тысячи евро,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:50:00+03:00
2025-04-23T15:50:00+03:00
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евросоюз
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Словакия в феврале нынешнего года почти прекратила закупки газа из России, импорт к январю упал почти в 1,8 тысячи раз - до рекордно низких 141 тысячи евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, по официальной статистике, Словакия в конце зимы приобрела у России газа всего на 141,3 тысячи евро, что в 1 767 раз меньше, чем было закуплено страной в январе текущего года (на 249,7 миллиона евро). Это стало рекордно низким показателем закупок как минимум с начала 1999 года. Словакия в последний год была одним из крупнейших покупателей газа у России среди стран Евросоюза, а в январе была пятой по закупкам. При этом Словакия не сообщила о закупках газа за пределами Евросоюза, если в конце зимы она и приобретала его у других стран, то только внутри ЕС (эти данные будут доступны только в мае). В то же время страна резко нарастила откачку газа из хранилищ: за месяц их заполненность снизилась до 42,8% с 60,2% на конец января, при этом в прошлом году за аналогичный период "растраты" составили всего 2,2 процентного пункта. Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года, после этого единственным маршрутом для поставок трубопроводного газа из России в Европу стал "Турецкий поток". При этом киевский режим решил и физически уничтожить газоизмерительную станцию "Суджа", через которую в последне годы подавался газ для транзита на Украину: ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали ее, а 28 марта станция была уничтожена ударом реактивных снарядов HIMARS.
https://ria.ru/20250422/slovakija-2012753932.html
https://ria.ru/20250423/gaz-2012982347.html
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экономика, словакия, россия, украина, евростат, евросоюз, вооруженные силы украины, турецкий поток
Экономика, Словакия, Россия, Украина, Евростат, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Турецкий поток
В Словакии значительно снизился импорт российского газа

В Словакии импорт российского газа к январю упал почти в 1,8 тысячи раз

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Словакия в феврале нынешнего года почти прекратила закупки газа из России, импорт к январю упал почти в 1,8 тысячи раз - до рекордно низких 141 тысячи евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, по официальной статистике, Словакия в конце зимы приобрела у России газа всего на 141,3 тысячи евро, что в 1 767 раз меньше, чем было закуплено страной в январе текущего года (на 249,7 миллиона евро).
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Это стало рекордно низким показателем закупок как минимум с начала 1999 года.
Словакия в последний год была одним из крупнейших покупателей газа у России среди стран Евросоюза, а в январе была пятой по закупкам.
При этом Словакия не сообщила о закупках газа за пределами Евросоюза, если в конце зимы она и приобретала его у других стран, то только внутри ЕС (эти данные будут доступны только в мае). В то же время страна резко нарастила откачку газа из хранилищ: за месяц их заполненность снизилась до 42,8% с 60,2% на конец января, при этом в прошлом году за аналогичный период "растраты" составили всего 2,2 процентного пункта.
Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года, после этого единственным маршрутом для поставок трубопроводного газа из России в Европу стал "Турецкий поток". При этом киевский режим решил и физически уничтожить газоизмерительную станцию "Суджа", через которую в последне годы подавался газ для транзита на Украину: ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали ее, а 28 марта станция была уничтожена ударом реактивных снарядов HIMARS.
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