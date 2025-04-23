https://ria.ru/20250423/sj-100-2012872503.html
Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет
Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет - РИА Новости, 23.04.2025
Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет
Полностью импортозамещенный SJ-100 ("Суперджет"), разработанный "Яковлевым", совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:46:00+03:00
2025-04-23T05:46:00+03:00
2025-04-23T17:52:00+03:00
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sj-100
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антон алиханов
владимир артяков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Полностью импортозамещенный SJ-100 ("Суперджет"), разработанный "Яковлевым", совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в "Ростехе"."Третий опытный образец самолета "Суперджет" присоединился к программе летных испытаний. Полностью импортозамещенный лайнер разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре", —рассказали в госкорпорации.Как отметили в "Ростехе", во время испытаний подтвердилась стабильная работа всех отечественных систем. Самолет поднялся в небо на российских двигателях ПД-8. Машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе.Продолжительность полета составила около 40 минут, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 500 километров в час.Первый вице-премьер Денис Мантуров поздравил авиастроителей с этим событием. Он уточнил, что полностью импортозамещенному "Суперджету" предстоит выполнить около 130 сертификационных полетов, включая специальные испытания в экстремально низких и высоких температурах."Программа импортозамещения самолета "Суперджет" вышла на финишную прямую. Кооперация предприятий "Ростеха" провела огромную работу. На лайнере заменили порядка 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент — двигатели. <…> Сейчас мы идем в рамках установленного графика", — сказал первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что первый полет полностью импортозамещенного самолета "Суперджет" запланирован на апрель нынешнего года. Первый полет воздушное судно с российским двигателем ПД-8 совершило в Комсомольске-на-Амуре 17 марта.SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся сейчас самолетов типа "Суперджет".
https://ria.ru/20250412/samolet-2010945450.html
https://ria.ru/20250417/samolet-2011915114.html
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Полет полностью импортозамещенного SJ-100
ОАК показала новые кадры полета полностью импортозамещенного SJ-100, снятые с самолета сопровождения.
2025-04-23T05:46
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комсомольск-на-амуре, ростех, sj-100, экономика, россия, антон алиханов, владимир артяков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная авиастроительная корпорация (оак), денис мантуров
Комсомольск-на-Амуре, Ростех, SJ-100, Экономика, Россия, Антон Алиханов, Владимир Артяков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Денис Мантуров
Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет
"Ростех": полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет