https://ria.ru/20250423/sj-100-2012872503.html

Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет - РИА Новости, 23.04.2025

Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Полностью импортозамещенный SJ-100 ("Суперджет"), разработанный "Яковлевым", совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T05:46:00+03:00

2025-04-23T05:46:00+03:00

2025-04-23T17:52:00+03:00

комсомольск-на-амуре

ростех

sj-100

экономика

россия

антон алиханов

владимир артяков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012916078_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c6dc3580cf6fb62dd6812c12a92918e.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Полностью импортозамещенный SJ-100 ("Суперджет"), разработанный "Яковлевым", совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в "Ростехе"."Третий опытный образец самолета "Суперджет" присоединился к программе летных испытаний. Полностью импортозамещенный лайнер разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре", —рассказали в госкорпорации.Как отметили в "Ростехе", во время испытаний подтвердилась стабильная работа всех отечественных систем. Самолет поднялся в небо на российских двигателях ПД-8. Машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе.Продолжительность полета составила около 40 минут, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 500 километров в час.Первый вице-премьер Денис Мантуров поздравил авиастроителей с этим событием. Он уточнил, что полностью импортозамещенному "Суперджету" предстоит выполнить около 130 сертификационных полетов, включая специальные испытания в экстремально низких и высоких температурах."Программа импортозамещения самолета "Суперджет" вышла на финишную прямую. Кооперация предприятий "Ростеха" провела огромную работу. На лайнере заменили порядка 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент — двигатели. <…> Сейчас мы идем в рамках установленного графика", — сказал первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что первый полет полностью импортозамещенного самолета "Суперджет" запланирован на апрель нынешнего года. Первый полет воздушное судно с российским двигателем ПД-8 совершило в Комсомольске-на-Амуре 17 марта.SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся сейчас самолетов типа "Суперджет".

https://ria.ru/20250412/samolet-2010945450.html

https://ria.ru/20250417/samolet-2011915114.html

https://ria.ru/20250325/odk-2007124844.html

комсомольск-на-амуре

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полет полностью импортозамещенного SJ-100 ОАК показала новые кадры полета полностью импортозамещенного SJ-100, снятые с самолета сопровождения. 2025-04-23T05:46 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

комсомольск-на-амуре, ростех, sj-100, экономика, россия, антон алиханов, владимир артяков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная авиастроительная корпорация (оак), денис мантуров