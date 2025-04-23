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СМИ сообщили о выводе американских войск с базы на севере Сирии - РИА Новости, 23.04.2025
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23:01 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/siriya-2013062494.html
СМИ сообщили о выводе американских войск с базы на севере Сирии
СМИ сообщили о выводе американских войск с базы на севере Сирии - РИА Новости, 23.04.2025
СМИ сообщили о выводе американских войск с базы на севере Сирии
Американские военные выводят свои силы с базы в провинции Эль-Хасака на севере Сирии, сообщает сирийская газета Al Watan. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T23:01:00+03:00
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БЕЙРУТ, 23 апр - РИА Новости. Американские военные выводят свои силы с базы в провинции Эль-Хасака на севере Сирии, сообщает сирийская газета Al Watan. "Идет вывод американской военной техники, загруженной оборудованием и военным снаряжением, с американской базы, находящейся в городе Шадади на юге Эль-Хасаки. Колонны двигаются в направлении сирийско-иракской границы",- пишет издание. Ранее, 16 апреля, США приступили к выводу своих сил с военной базы, расположенной близ крупнейшего месторождения газа "Конико", в провинции Дейр-эз-Зор. Пентагон ранее прокомментировал РИА Новости сообщения о якобы сокращении американского присутствия в Сирии, заявив, что США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей. А телеканал CBS News сообщил в свою очередь о том, что Соединенные Штаты планируют сократить свое военное присутствие в Сирии, выведя часть состава в 2 тысячи человек и сосредоточив оставшиеся войска на меньшем количестве баз в стране.
https://ria.ru/20250422/siriya-2012663118.html
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в мире, сирия, эль-хасаке, сша, министерство обороны сша
В мире, Сирия, Эль-Хасаке, США, Министерство обороны США
СМИ сообщили о выводе американских войск с базы на севере Сирии

Al Watan: американские военные выводят свои силы с базы в провинции Эль-Хасака

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 апр - РИА Новости. Американские военные выводят свои силы с базы в провинции Эль-Хасака на севере Сирии, сообщает сирийская газета Al Watan.
«
"Идет вывод американской военной техники, загруженной оборудованием и военным снаряжением, с американской базы, находящейся в городе Шадади на юге Эль-Хасаки. Колонны двигаются в направлении сирийско-иракской границы",- пишет издание.
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Сирии усилили меры безопасности после предупреждений США
22 апреля, 09:37
Ранее, 16 апреля, США приступили к выводу своих сил с военной базы, расположенной близ крупнейшего месторождения газа "Конико", в провинции Дейр-эз-Зор.
Пентагон ранее прокомментировал РИА Новости сообщения о якобы сокращении американского присутствия в Сирии, заявив, что США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей. А телеканал CBS News сообщил в свою очередь о том, что Соединенные Штаты планируют сократить свое военное присутствие в Сирии, выведя часть состава в 2 тысячи человек и сосредоточив оставшиеся войска на меньшем количестве баз в стране.
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СМИ: США начали выводить силы с крупнейшего месторождения газа в Сирии
16 апреля, 16:07
 
В миреСирияЭль-ХасакеСШАМинистерство обороны США
 
 
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