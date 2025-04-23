https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870359.html

Швыдкой рассказал, когда может пройти "Интервидение"

Швыдкой рассказал, когда может пройти "Интервидение" - РИА Новости, 23.04.2025

Швыдкой рассказал, когда может пройти "Интервидение"

Музыкальный конкурс "Интервидение" может пройти 20-21 сентября, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T05:14:00+03:00

2025-04-23T05:14:00+03:00

2025-04-23T05:14:00+03:00

культура

россия

московская область (подмосковье)

токио

михаил швыдкой

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ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" может пройти 20-21 сентября, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой российским журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на "Live Арене" в Подмосковье. "Конкурс "Интервидение" действительно будет проходить на "Live Арене". Это будет происходить, я так полагаю, в последней декаде сентября. Я думаю, что это будет 20-21 сентября. Но точную дату сейчас не скажу. Надеюсь, что это будет происходить в последней декаде сентября 2025 года", - сказал Швыдкой, который открыл в Токио Фестиваль российской культуры в Японии.

https://ria.ru/20250406/intervidenie-2009676025.html

россия

московская область (подмосковье)

токио

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россия, московская область (подмосковье), токио, михаил швыдкой