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Швыдкой рассказал, когда может пройти "Интервидение" - РИА Новости, 23.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:14 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870359.html
Швыдкой рассказал, когда может пройти "Интервидение"
Швыдкой рассказал, когда может пройти "Интервидение" - РИА Новости, 23.04.2025
Швыдкой рассказал, когда может пройти "Интервидение"
Музыкальный конкурс "Интервидение" может пройти 20-21 сентября, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:14:00+03:00
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культура
россия
московская область (подмосковье)
токио
михаил швыдкой
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ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" может пройти 20-21 сентября, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой российским журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на "Live Арене" в Подмосковье. "Конкурс "Интервидение" действительно будет проходить на "Live Арене". Это будет происходить, я так полагаю, в последней декаде сентября. Я думаю, что это будет 20-21 сентября. Но точную дату сейчас не скажу. Надеюсь, что это будет происходить в последней декаде сентября 2025 года", - сказал Швыдкой, который открыл в Токио Фестиваль российской культуры в Японии.
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россия
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россия, московская область (подмосковье), токио, михаил швыдкой
Культура, Россия, Московская область (Подмосковье), Токио, Михаил Швыдкой
Швыдкой рассказал, когда может пройти "Интервидение"

Швыдкой: конкурс "Интервидение" может пройти 20-21 сентября

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Швыдкой
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" может пройти 20-21 сентября, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой российским журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на "Live Арене" в Подмосковье.
"Конкурс "Интервидение" действительно будет проходить на "Live Арене". Это будет происходить, я так полагаю, в последней декаде сентября. Я думаю, что это будет 20-21 сентября. Но точную дату сейчас не скажу. Надеюсь, что это будет происходить в последней декаде сентября 2025 года", - сказал Швыдкой, который открыл в Токио Фестиваль российской культуры в Японии.
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Швыдкой рассказал о переговорах по участию в "Интервидении"
6 апреля, 19:17
 
КультураРоссияМосковская область (Подмосковье)ТокиоМихаил Швыдкой
 
 
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