https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870359.html
Швыдкой рассказал, когда может пройти "Интервидение"
Швыдкой рассказал, когда может пройти "Интервидение" - РИА Новости, 23.04.2025
Швыдкой рассказал, когда может пройти "Интервидение"
Музыкальный конкурс "Интервидение" может пройти 20-21 сентября, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:14:00+03:00
2025-04-23T05:14:00+03:00
2025-04-23T05:14:00+03:00
культура
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московская область (подмосковье)
токио
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ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" может пройти 20-21 сентября, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой российским журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на "Live Арене" в Подмосковье. "Конкурс "Интервидение" действительно будет проходить на "Live Арене". Это будет происходить, я так полагаю, в последней декаде сентября. Я думаю, что это будет 20-21 сентября. Но точную дату сейчас не скажу. Надеюсь, что это будет происходить в последней декаде сентября 2025 года", - сказал Швыдкой, который открыл в Токио Фестиваль российской культуры в Японии.
https://ria.ru/20250406/intervidenie-2009676025.html
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россия, московская область (подмосковье), токио, михаил швыдкой
Культура, Россия, Московская область (Подмосковье), Токио, Михаил Швыдкой
Швыдкой рассказал, когда может пройти "Интервидение"
Швыдкой: конкурс "Интервидение" может пройти 20-21 сентября