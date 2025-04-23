Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta* за нарушения правил конкуренции
ЕК наложила штраф в 500 миллионов евро на Apple и в 200 миллионов евро на Meta
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Еврокомиссия наложила штраф в размере 500 миллионов евро на Apple и 200 миллионов евро - на Meta* за нарушения правил Евросоюза в области конкуренции, говорится в сообщении.
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"Еврокомиссия оштрафовала Apple на 500 миллионов евро и Meta* - на 200 миллионов евро. Оба решения приняты в результате подробного диалога с указанными компаниями, который позволил им представить свои аргументы и точки зрения", - говорится в документе.
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Согласно документу, были нарушены правила конкуренции, установленные в Законе о цифровых рынках Евросоюза.
В частности, Еврокомиссия утверждает, что Apple должен был бесплатно информировать пользователей о приложениях сторонних разработчиков, не распространяющихся через App Store. Что касается Meta*, то штраф касается использования персональных данных пользователей социальных сетей.
Такие штрафы в рамках Закона о цифровых рынках применяют впервые.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы сделать рынки цифрового сектора более "справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии.
В комиссии предупреждали, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений Еврокомиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.
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