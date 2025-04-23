https://ria.ru/20250423/shtraf-2012956508.html

Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta* за нарушения правил конкуренции

Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta* за нарушения правил конкуренции - РИА Новости, 23.04.2025

Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta* за нарушения правил конкуренции

Еврокомиссия наложила штраф в размере 500 миллионов евро на Apple и 200 миллионов евро - на Meta* за нарушения правил Евросоюза в области конкуренции, говорится РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:14:00+03:00

2025-04-23T14:14:00+03:00

2025-04-23T14:14:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Еврокомиссия наложила штраф в размере 500 миллионов евро на Apple и 200 миллионов евро - на Meta* за нарушения правил Евросоюза в области конкуренции, говорится в сообщении. "Еврокомиссия оштрафовала Apple на 500 миллионов евро и Meta* - на 200 миллионов евро. Оба решения приняты в результате подробного диалога с указанными компаниями, который позволил им представить свои аргументы и точки зрения", - говорится в документе.Согласно документу, были нарушены правила конкуренции, установленные в Законе о цифровых рынках Евросоюза. В частности, Еврокомиссия утверждает, что Apple должен был бесплатно информировать пользователей о приложениях сторонних разработчиков, не распространяющихся через App Store. Что касается Meta*, то штраф касается использования персональных данных пользователей социальных сетей. Такие штрафы в рамках Закона о цифровых рынках применяют впервые. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы сделать рынки цифрового сектора более "справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии. В комиссии предупреждали, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений Еврокомиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России

https://ria.ru/20240910/apple-1971792192.html

https://ria.ru/20250421/it-2012437986.html

https://ria.ru/20250331/apple-2008474119.html

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еврокомиссия, apple, евросоюз, в мире