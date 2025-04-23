https://ria.ru/20250423/shipenko-2012861325.html

Режиссер назвал возможную дату выхода фильма "Холоп 3"

Режиссер назвал возможную дату выхода фильма "Холоп 3" - РИА Новости, 23.04.2025

Режиссер назвал возможную дату выхода фильма "Холоп 3"

Создатели франшизы "Холоп" работают над третьей частью, которая может выйти в 2026 году, сообщил журналистам режиссер Клим Шипенко. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T00:47:00+03:00

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культура

клим шипенко

милош бикович

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Создатели франшизы "Холоп" работают над третьей частью, которая может выйти в 2026 году, сообщил журналистам режиссер Клим Шипенко. "Точная дата выхода пока не определена, но работа ведется, и я надеюсь, что фильм выйдет уже в следующем году", - сказал режиссер, отвечая на вопрос РИА Новости о дате выхода новой части франшизы. Он добавил, что проект пока только разрабатывается. Первая часть "Холопа" вышла на экраны в 2019 году, а вторая - в январе 2024 года, она оставалась в прокате более двух месяцев. Кассовые сборы "Холопа 2" побили рекорды в новогодние праздники. Фильм собрал 1 миллиард рублей за первые три дня проката, первой части также удалось собрать более 1 миллиарда рублей. Главную роль во франшизе исполнил Милош Бикович.

https://ria.ru/20240412/shipenko-1939609609.html

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клим шипенко, милош бикович