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Режиссер назвал возможную дату выхода фильма "Холоп 3" - РИА Новости, 23.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:47 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/shipenko-2012861325.html
Режиссер назвал возможную дату выхода фильма "Холоп 3"
Режиссер назвал возможную дату выхода фильма "Холоп 3" - РИА Новости, 23.04.2025
Режиссер назвал возможную дату выхода фильма "Холоп 3"
Создатели франшизы "Холоп" работают над третьей частью, которая может выйти в 2026 году, сообщил журналистам режиссер Клим Шипенко. РИА Новости, 23.04.2025
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культура
клим шипенко
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Создатели франшизы "Холоп" работают над третьей частью, которая может выйти в 2026 году, сообщил журналистам режиссер Клим Шипенко. "Точная дата выхода пока не определена, но работа ведется, и я надеюсь, что фильм выйдет уже в следующем году", - сказал режиссер, отвечая на вопрос РИА Новости о дате выхода новой части франшизы. Он добавил, что проект пока только разрабатывается. Первая часть "Холопа" вышла на экраны в 2019 году, а вторая - в январе 2024 года, она оставалась в прокате более двух месяцев. Кассовые сборы "Холопа 2" побили рекорды в новогодние праздники. Фильм собрал 1 миллиард рублей за первые три дня проката, первой части также удалось собрать более 1 миллиарда рублей. Главную роль во франшизе исполнил Милош Бикович.
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клим шипенко, милош бикович
Культура, Клим Шипенко, Милош Бикович
Режиссер назвал возможную дату выхода фильма "Холоп 3"

Шипенко: третья часть "Холопа" может выйти в 2026 году

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма Холоп 2 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
На съемках фильма "Холоп 2". Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Создатели франшизы "Холоп" работают над третьей частью, которая может выйти в 2026 году, сообщил журналистам режиссер Клим Шипенко.
"Точная дата выхода пока не определена, но работа ведется, и я надеюсь, что фильм выйдет уже в следующем году", - сказал режиссер, отвечая на вопрос РИА Новости о дате выхода новой части франшизы.
Он добавил, что проект пока только разрабатывается.
Первая часть "Холопа" вышла на экраны в 2019 году, а вторая - в январе 2024 года, она оставалась в прокате более двух месяцев. Кассовые сборы "Холопа 2" побили рекорды в новогодние праздники. Фильм собрал 1 миллиард рублей за первые три дня проката, первой части также удалось собрать более 1 миллиарда рублей. Главную роль во франшизе исполнил Милош Бикович.
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