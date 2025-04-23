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Участники факельного шествия в Ереване дошли до мемориала "Цицернакаберд" - РИА Новости, 23.04.2025
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23:50 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/shestvie-2013066723.html
Участники факельного шествия в Ереване дошли до мемориала "Цицернакаберд"
Участники факельного шествия в Ереване дошли до мемориала "Цицернакаберд" - РИА Новости, 23.04.2025
Участники факельного шествия в Ереване дошли до мемориала "Цицернакаберд"
Участники многотысячного факельного шествия, прошедшего в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, дошли... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T23:50:00+03:00
2025-04-23T23:50:00+03:00
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ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Участники многотысячного факельного шествия, прошедшего в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, дошли до мемориального комплекса "Цицернакаберд", передает корреспондент РИА Новости. Шествие стартовало с Площади Республики. У вечного огня на территории мемориала участники возложили цветы и оставили зажженные лампадки. Акция прошла без инцидентов. В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллионов армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сделанное ранее главой МИД Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана. Двадцать четвертого января в ходе встречи в Цюрихе с представителями армянской общины Швейцарии Пашинян заявил, что нужно вернуться к вопросу истории геноцида армян, понять, что произошло и почему это произошло, как армяне это приняли и с чьей помощью. Пашинян также задался вопросом, почему в 1939 году повестки геноцида не было, а в 1950 году она появилась. Ранее премьер связал продвижение темы геноцида армян в Османской империи с геополитической борьбой СССР и НАТО, членом которой является Турция.
https://ria.ru/20250422/armenija-2012710800.html
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справки, армения, ереван, цюрих, никол пашинян, арарат мирзоян, европарламент, всемирный совет церквей, госдума рф
Справки, Армения, Ереван, Цюрих, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, Европарламент, Всемирный совет церквей, Госдума РФ
Участники факельного шествия в Ереване дошли до мемориала "Цицернакаберд"

Участники факельного шествия в Ереване дошли до мемориала жертв геноцида армян

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФакельное шествие в Ереване в честь Дня памяти жертв геноцида
Факельное шествие в Ереване в честь Дня памяти жертв геноцида - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Факельное шествие в Ереване в честь Дня памяти жертв геноцида. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Участники многотысячного факельного шествия, прошедшего в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, дошли до мемориального комплекса "Цицернакаберд", передает корреспондент РИА Новости.
Шествие стартовало с Площади Республики. У вечного огня на территории мемориала участники возложили цветы и оставили зажженные лампадки.
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Акция прошла без инцидентов.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллионов армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сделанное ранее главой МИД Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана.
Двадцать четвертого января в ходе встречи в Цюрихе с представителями армянской общины Швейцарии Пашинян заявил, что нужно вернуться к вопросу истории геноцида армян, понять, что произошло и почему это произошло, как армяне это приняли и с чьей помощью. Пашинян также задался вопросом, почему в 1939 году повестки геноцида не было, а в 1950 году она появилась. Ранее премьер связал продвижение темы геноцида армян в Османской империи с геополитической борьбой СССР и НАТО, членом которой является Турция.
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