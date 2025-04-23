https://ria.ru/20250423/shestvie-2013066723.html

Участники факельного шествия в Ереване дошли до мемориала "Цицернакаберд"

Участники факельного шествия в Ереване дошли до мемориала "Цицернакаберд" - РИА Новости, 23.04.2025

Участники факельного шествия в Ереване дошли до мемориала "Цицернакаберд"

Участники многотысячного факельного шествия, прошедшего в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, дошли... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T23:50:00+03:00

2025-04-23T23:50:00+03:00

2025-04-23T23:50:00+03:00

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ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Участники многотысячного факельного шествия, прошедшего в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, дошли до мемориального комплекса "Цицернакаберд", передает корреспондент РИА Новости. Шествие стартовало с Площади Республики. У вечного огня на территории мемориала участники возложили цветы и оставили зажженные лампадки. Акция прошла без инцидентов. В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллионов армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сделанное ранее главой МИД Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана. Двадцать четвертого января в ходе встречи в Цюрихе с представителями армянской общины Швейцарии Пашинян заявил, что нужно вернуться к вопросу истории геноцида армян, понять, что произошло и почему это произошло, как армяне это приняли и с чьей помощью. Пашинян также задался вопросом, почему в 1939 году повестки геноцида не было, а в 1950 году она появилась. Ранее премьер связал продвижение темы геноцида армян в Османской империи с геополитической борьбой СССР и НАТО, членом которой является Турция.

https://ria.ru/20250422/armenija-2012710800.html

https://ria.ru/20250417/armenija-2011772458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, армения, ереван, цюрих, никол пашинян, арарат мирзоян, европарламент, всемирный совет церквей, госдума рф