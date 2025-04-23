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Московской высшей школе социальных наук запретили принимать студентов - РИА Новости, 23.04.2025
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17:44 23.04.2025 (обновлено: 17:58 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/shaninka-2013016609.html
Московской высшей школе социальных наук запретили принимать студентов
Московской высшей школе социальных наук запретили принимать студентов - РИА Новости, 23.04.2025
Московской высшей школе социальных наук запретили принимать студентов
Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") год не сможет принимать студентов, следует из сообщения Рособрнадзора. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:44:00+03:00
2025-04-23T17:58:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
московская высшая школа социальных и экономических наук
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") год не сможет принимать студентов, следует из сообщения Рособрнадзора. "Рособрнадзор на год запретил прием в Московскую высшую школу социальных и экономических наук", — заявили в ведомстве. Там пояснили, что в ноябре прошлого года выявили в вузе многочисленные нарушения, в том числе лицензионных требований, требований к выполнению аккредитационных показателей, к размещению информации на официальном сайте и других. Еще одна проверка, которую Рособрнадзор провел в "Шанинке" с 2 по 15 апреля, установила, что школа не исполнила предписание и не устранила эти нарушения."В связи с чем были приняты меры, предусмотренные федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", — добавили в Рособрнадзоре. Ведомство выдало повторное предписание и составило протокол об административном правонарушении. По истечению срока его исполнения "Шанинке" предстоит новая проверка.
https://ria.ru/20250421/rosobrnadzor-2012468728.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), московская высшая школа социальных и экономических наук
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Московская высшая школа социальных и экономических наук
Московской высшей школе социальных наук запретили принимать студентов

Рособрнадзор на год запретил прием в "Шанинку" из-за неисполнения предписаний

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание МВШСЭН
Здание МВШСЭН - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") год не сможет принимать студентов, следует из сообщения Рособрнадзора.
"Рособрнадзор на год запретил прием в Московскую высшую школу социальных и экономических наук", — заявили в ведомстве.
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Там пояснили, что в ноябре прошлого года выявили в вузе многочисленные нарушения, в том числе лицензионных требований, требований к выполнению аккредитационных показателей, к размещению информации на официальном сайте и других.
Еще одна проверка, которую Рособрнадзор провел в "Шанинке" с 2 по 15 апреля, установила, что школа не исполнила предписание и не устранила эти нарушения.
"В связи с чем были приняты меры, предусмотренные федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", — добавили в Рособрнадзоре.
Ведомство выдало повторное предписание и составило протокол об административном правонарушении. По истечению срока его исполнения "Шанинке" предстоит новая проверка.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Московская высшая школа социальных и экономических наук
 
 
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