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Киев оставил десять харьковских сел без еды - РИА Новости, 23.04.2025
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13:04 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/sela-2012936867.html
Киев оставил десять харьковских сел без еды
Киев оставил десять харьковских сел без еды - РИА Новости, 23.04.2025
Киев оставил десять харьковских сел без еды
Более десяти харьковских сел находятся на грани гуманитарной катастрофы, украинские власти бросили людей без еды и лекарств, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:04:00+03:00
2025-04-23T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Более десяти харьковских сел находятся на грани гуманитарной катастрофы, украинские власти бросили людей без еды и лекарств, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковского района области Алексей Подорожный. "Более десяти населенных пунктов в Харьковском районе Харьковской области находятся на грани гуманитарной катастрофы из-за безразличия к жизням людей местной украинской администрации... Местная администрация не посещает эти населенные пункты в связи с тем, что они находятся вблизи линии боевого соприкосновения, обеспечить людей продуктами питания, медикаментами и различными предметами первой необходимости они также не способны", - сказал Подорожный. По его словам, в этих селах проживает около 800 человек.
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012928474.html
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в мире, киев, харьковская область
В мире, Киев, Харьковская область
Киев оставил десять харьковских сел без еды

Киев оставил 800 человек в десяти харьковских селах без еды и лекарств

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Более десяти харьковских сел находятся на грани гуманитарной катастрофы, украинские власти бросили людей без еды и лекарств, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковского района области Алексей Подорожный.
"Более десяти населенных пунктов в Харьковском районе Харьковской области находятся на грани гуманитарной катастрофы из-за безразличия к жизням людей местной украинской администрации... Местная администрация не посещает эти населенные пункты в связи с тем, что они находятся вблизи линии боевого соприкосновения, обеспечить людей продуктами питания, медикаментами и различными предметами первой необходимости они также не способны", - сказал Подорожный.
По его словам, в этих селах проживает около 800 человек.
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