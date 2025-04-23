https://ria.ru/20250423/sela-2012936867.html

Киев оставил десять харьковских сел без еды

Киев оставил десять харьковских сел без еды - РИА Новости, 23.04.2025

Киев оставил десять харьковских сел без еды

Более десяти харьковских сел находятся на грани гуманитарной катастрофы, украинские власти бросили людей без еды и лекарств, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:04:00+03:00

2025-04-23T13:04:00+03:00

2025-04-23T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Более десяти харьковских сел находятся на грани гуманитарной катастрофы, украинские власти бросили людей без еды и лекарств, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковского района области Алексей Подорожный. "Более десяти населенных пунктов в Харьковском районе Харьковской области находятся на грани гуманитарной катастрофы из-за безразличия к жизням людей местной украинской администрации... Местная администрация не посещает эти населенные пункты в связи с тем, что они находятся вблизи линии боевого соприкосновения, обеспечить людей продуктами питания, медикаментами и различными предметами первой необходимости они также не способны", - сказал Подорожный. По его словам, в этих селах проживает около 800 человек.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012928474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, харьковская область