https://ria.ru/20250423/sberbank-2012896400.html

Сбербанк будет раздавать георгиевские ленточки по всей России

Сбербанк будет раздавать георгиевские ленточки по всей России - РИА Новости, 23.04.2025

Сбербанк будет раздавать георгиевские ленточки по всей России

Все желающие в этом году смогут получить георгиевские ленточки в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 миллиона лент, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:25:00+03:00

2025-04-23T10:25:00+03:00

2025-04-23T10:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

владимир путин

сбербанк россии

совинформбюро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570671641_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8dcce58929b0bc54e3952585447b08b7.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все желающие в этом году смогут получить георгиевские ленточки в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 миллиона лент, сообщили РИА Новости в банке. "Георгиевские ленточки можно будет получить в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 миллиона лент", - сообщили в банке. В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Идея акции зародилась в 2005 году в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь". "Георгиевская ленточка" - антивоенная инициатива, один из символов Победы в Великой Отечественной войне и символ СВО. В 2025 году старт акции запланирован на 24 апреля. В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За ее осквернение может грозить тюремный срок.

https://ria.ru/20250417/aktsiya--2011761770.html

https://ria.ru/20250313/fsb-2004690422.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, сбербанк россии, совинформбюро