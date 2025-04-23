https://ria.ru/20250423/sberbank-2012896400.html
Сбербанк будет раздавать георгиевские ленточки по всей России
Сбербанк будет раздавать георгиевские ленточки по всей России - РИА Новости, 23.04.2025
Сбербанк будет раздавать георгиевские ленточки по всей России
Все желающие в этом году смогут получить георгиевские ленточки в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 миллиона лент, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:25:00+03:00
2025-04-23T10:25:00+03:00
2025-04-23T10:25:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все желающие в этом году смогут получить георгиевские ленточки в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 миллиона лент, сообщили РИА Новости в банке. "Георгиевские ленточки можно будет получить в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 миллиона лент", - сообщили в банке. В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Идея акции зародилась в 2005 году в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь". "Георгиевская ленточка" - антивоенная инициатива, один из символов Победы в Великой Отечественной войне и символ СВО. В 2025 году старт акции запланирован на 24 апреля. В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За ее осквернение может грозить тюремный срок.
https://ria.ru/20250417/aktsiya--2011761770.html
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общество, россия, владимир путин, сбербанк россии, совинформбюро
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Путин, Сбербанк России, Совинформбюро
Сбербанк будет раздавать георгиевские ленточки по всей России
Сбербанк раздаст 2,5 млн георгиевских ленточек по всей России