Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк будет раздавать георгиевские ленточки по всей России - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:25 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/sberbank-2012896400.html
Сбербанк будет раздавать георгиевские ленточки по всей России
Сбербанк будет раздавать георгиевские ленточки по всей России - РИА Новости, 23.04.2025
Сбербанк будет раздавать георгиевские ленточки по всей России
Все желающие в этом году смогут получить георгиевские ленточки в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 миллиона лент, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:25:00+03:00
2025-04-23T10:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
владимир путин
сбербанк россии
совинформбюро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570671641_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8dcce58929b0bc54e3952585447b08b7.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все желающие в этом году смогут получить георгиевские ленточки в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 миллиона лент, сообщили РИА Новости в банке. "Георгиевские ленточки можно будет получить в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 миллиона лент", - сообщили в банке. В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Идея акции зародилась в 2005 году в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь". "Георгиевская ленточка" - антивоенная инициатива, один из символов Победы в Великой Отечественной войне и символ СВО. В 2025 году старт акции запланирован на 24 апреля. В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За ее осквернение может грозить тюремный срок.
https://ria.ru/20250417/aktsiya--2011761770.html
https://ria.ru/20250313/fsb-2004690422.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570671641_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_00ce80a2ea671fda995a9f2ad2564320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, сбербанк россии, совинформбюро
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Путин, Сбербанк России, Совинформбюро
Сбербанк будет раздавать георгиевские ленточки по всей России

Сбербанк раздаст 2,5 млн георгиевских ленточек по всей России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Георгиевская ленточка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все желающие в этом году смогут получить георгиевские ленточки в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 миллиона лент, сообщили РИА Новости в банке.
"Георгиевские ленточки можно будет получить в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 миллиона лент", - сообщили в банке.
Акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Акция "Георгиевская ленточка" стартует в Москве 24 апреля
17 апреля, 11:04
В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Идея акции зародилась в 2005 году в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".
"Георгиевская ленточка" - антивоенная инициатива, один из символов Победы в Великой Отечественной войне и символ СВО. В 2025 году старт акции запланирован на 24 апреля.
В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За ее осквернение может грозить тюремный срок.
Задержание россиянина, который собирался прислать участникам СВО бомбы под видом парфюмерных наборов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
ФСБ нашла в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки
13 марта, 10:23
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияВладимир ПутинСбербанк РоссииСовинформбюро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала