https://ria.ru/20250423/sapery-2012996425.html

Хинштейн рассказал о ходе разминирования в курских населенных пунктах

Хинштейн рассказал о ходе разминирования в курских населенных пунктах - РИА Новости, 23.04.2025

Хинштейн рассказал о ходе разминирования в курских населенных пунктах

Военные саперы прочесали уже 45 населённых пунктов курского приграничья, работы ведутся еще в 28 населенных пунктах, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:29:00+03:00

2025-04-23T16:29:00+03:00

2025-04-23T17:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Военные саперы прочесали уже 45 населённых пунктов курского приграничья, работы ведутся еще в 28 населенных пунктах, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."На данный момент силами военных сапёров уже прочёсано 45 населённых пунктов, работы ведутся ещё в 28", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.По его словам, ежедневно сапёры обезвреживают десятки тысяч взрывных устройств — неразорвавшихся снарядов, "колокольчиков", "лепестков" и других опасных предметов.Врио губернатора сообщил, что в приграничных районах Курской области начала работу группировка сапёров МЧС России. Он отметил, что сам обращался к главе МЧС Александру Куренкову с просьбой развернуть в регионе дополнительные силы специалистов, и ведомство поддержало эту просьбу."При поддержке МЧС эта работа пойдёт ещё быстрее: в Курскую область помимо пиротехников из других регионов направлена и специализированная техника", - отметил Хинштейн.

https://ria.ru/20250423/dron-2012975532.html

https://ria.ru/20250423/gornal-2012982886.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, александр хинштейн