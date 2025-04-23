https://ria.ru/20250423/sapery-2012996425.html
Хинштейн рассказал о ходе разминирования в курских населенных пунктах
Хинштейн рассказал о ходе разминирования в курских населенных пунктах - РИА Новости, 23.04.2025
Хинштейн рассказал о ходе разминирования в курских населенных пунктах
Военные саперы прочесали уже 45 населённых пунктов курского приграничья, работы ведутся еще в 28 населенных пунктах, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:29:00+03:00
2025-04-23T16:29:00+03:00
2025-04-23T17:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988493_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_201e902a817ac4b67ddff2017c9a9ade.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Военные саперы прочесали уже 45 населённых пунктов курского приграничья, работы ведутся еще в 28 населенных пунктах, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."На данный момент силами военных сапёров уже прочёсано 45 населённых пунктов, работы ведутся ещё в 28", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.По его словам, ежедневно сапёры обезвреживают десятки тысяч взрывных устройств — неразорвавшихся снарядов, "колокольчиков", "лепестков" и других опасных предметов.Врио губернатора сообщил, что в приграничных районах Курской области начала работу группировка сапёров МЧС России. Он отметил, что сам обращался к главе МЧС Александру Куренкову с просьбой развернуть в регионе дополнительные силы специалистов, и ведомство поддержало эту просьбу."При поддержке МЧС эта работа пойдёт ещё быстрее: в Курскую область помимо пиротехников из других регионов направлена и специализированная техника", - отметил Хинштейн.
https://ria.ru/20250423/dron-2012975532.html
https://ria.ru/20250423/gornal-2012982886.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988493_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_41db25d731ce8f1c99999a5c5314ea57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн рассказал о ходе разминирования в курских населенных пунктах
Хинштейн: саперы прочесали уже 45 населенных пунктов в курском приграничье