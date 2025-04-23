Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал о ходе разминирования в курских населенных пунктах - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 23.04.2025 (обновлено: 17:47 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/sapery-2012996425.html
Хинштейн рассказал о ходе разминирования в курских населенных пунктах
Хинштейн рассказал о ходе разминирования в курских населенных пунктах - РИА Новости, 23.04.2025
Хинштейн рассказал о ходе разминирования в курских населенных пунктах
Военные саперы прочесали уже 45 населённых пунктов курского приграничья, работы ведутся еще в 28 населенных пунктах, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:29:00+03:00
2025-04-23T17:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988493_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_201e902a817ac4b67ddff2017c9a9ade.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Военные саперы прочесали уже 45 населённых пунктов курского приграничья, работы ведутся еще в 28 населенных пунктах, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."На данный момент силами военных сапёров уже прочёсано 45 населённых пунктов, работы ведутся ещё в 28", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.По его словам, ежедневно сапёры обезвреживают десятки тысяч взрывных устройств — неразорвавшихся снарядов, "колокольчиков", "лепестков" и других опасных предметов.Врио губернатора сообщил, что в приграничных районах Курской области начала работу группировка сапёров МЧС России. Он отметил, что сам обращался к главе МЧС Александру Куренкову с просьбой развернуть в регионе дополнительные силы специалистов, и ведомство поддержало эту просьбу."При поддержке МЧС эта работа пойдёт ещё быстрее: в Курскую область помимо пиротехников из других регионов направлена и специализированная техника", - отметил Хинштейн.
https://ria.ru/20250423/dron-2012975532.html
https://ria.ru/20250423/gornal-2012982886.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988493_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_41db25d731ce8f1c99999a5c5314ea57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн рассказал о ходе разминирования в курских населенных пунктах

Хинштейн: саперы прочесали уже 45 населенных пунктов в курском приграничье

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий выполняет задачи по разминированию
Военнослужащий выполняет задачи по разминированию - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий выполняет задачи по разминированию. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Военные саперы прочесали уже 45 населённых пунктов курского приграничья, работы ведутся еще в 28 населенных пунктах, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"На данный момент силами военных сапёров уже прочёсано 45 населённых пунктов, работы ведутся ещё в 28", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
При атаке дрона ВСУ в Беловском районе Курской области пострадал мужчина
Вчера, 15:28
По его словам, ежедневно сапёры обезвреживают десятки тысяч взрывных устройств — неразорвавшихся снарядов, "колокольчиков", "лепестков" и других опасных предметов.
Врио губернатора сообщил, что в приграничных районах Курской области начала работу группировка сапёров МЧС России. Он отметил, что сам обращался к главе МЧС Александру Куренкову с просьбой развернуть в регионе дополнительные силы специалистов, и ведомство поддержало эту просьбу.
"При поддержке МЧС эта работа пойдёт ещё быстрее: в Курскую область помимо пиротехников из других регионов направлена и специализированная техника", - отметил Хинштейн.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Военные "Севера" зашли в тыл ВСУ в ходе освобождения монастыря в Горнале
Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала