https://ria.ru/20250423/sapery-2012867475.html

Саперы обезвредили почти 6,6 тысяч боеприпасов в Белгородской области

Саперы обезвредили почти 6,6 тысяч боеприпасов в Белгородской области - РИА Новости, 23.04.2025

Саперы обезвредили почти 6,6 тысяч боеприпасов в Белгородской области

Саперы российской группировки войск "Север" обезвредили 6597 боеприпасов и взрывных устройств в Белгородской области, которая подвергается постоянным ударам со... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T03:21:00+03:00

2025-04-23T03:21:00+03:00

2025-04-23T03:21:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Саперы российской группировки войск "Север" обезвредили 6597 боеприпасов и взрывных устройств в Белгородской области, которая подвергается постоянным ударам со стороны ВСУ, сообщили РИА Новости в противоминном центре по региону. Почти половина найденных боеприпасов – так называемые "колокольчики" (противопехотные суббоеприпасы), их обезврежено 3083 штуки, сообщил собеседник агентства. Также, по его словам, много реактивных снарядов от РСЗО "Град" - 418, выстрелов к РПГ-7 – 408 штук. Кроме того, саперы обезвредили в Белгородской области 166 самодельных взрывных устройств и 138 гранат Ф-1. Среди обезвреженных в регионе боеприпасов, представляющих опасность для мирных жителей, есть боеприпасы производства стран НАТО: 14 ракет от американских РСЗО HIMARS, три американские ракеты AGM-88 HARM, четыре реактивных снаряда от чешской РСЗО "Вампир", снаряды калибра 155 миллиметров, французская противотанковая мина.

https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012856377.html

https://ria.ru/20250422/monastyr-2012727669.html

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технологии, белгородская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, нато