https://ria.ru/20250423/sapery-2012867475.html
Саперы обезвредили почти 6,6 тысяч боеприпасов в Белгородской области
Саперы обезвредили почти 6,6 тысяч боеприпасов в Белгородской области - РИА Новости, 23.04.2025
Саперы обезвредили почти 6,6 тысяч боеприпасов в Белгородской области
Саперы российской группировки войск "Север" обезвредили 6597 боеприпасов и взрывных устройств в Белгородской области, которая подвергается постоянным ударам со... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T03:21:00+03:00
2025-04-23T03:21:00+03:00
2025-04-23T03:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
белгородская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778696_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_556bf1999b1507884a4e2c036974bac9.jpg
БЕЛГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Саперы российской группировки войск "Север" обезвредили 6597 боеприпасов и взрывных устройств в Белгородской области, которая подвергается постоянным ударам со стороны ВСУ, сообщили РИА Новости в противоминном центре по региону. Почти половина найденных боеприпасов – так называемые "колокольчики" (противопехотные суббоеприпасы), их обезврежено 3083 штуки, сообщил собеседник агентства. Также, по его словам, много реактивных снарядов от РСЗО "Град" - 418, выстрелов к РПГ-7 – 408 штук. Кроме того, саперы обезвредили в Белгородской области 166 самодельных взрывных устройств и 138 гранат Ф-1. Среди обезвреженных в регионе боеприпасов, представляющих опасность для мирных жителей, есть боеприпасы производства стран НАТО: 14 ракет от американских РСЗО HIMARS, три американские ракеты AGM-88 HARM, четыре реактивных снаряда от чешской РСЗО "Вампир", снаряды калибра 155 миллиметров, французская противотанковая мина.
https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012856377.html
https://ria.ru/20250422/monastyr-2012727669.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778696_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_548614ef0dc6bb5ae67729e7e614adbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, белгородская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Белгородская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, НАТО
Саперы обезвредили почти 6,6 тысяч боеприпасов в Белгородской области
Саперы ВС России обезвредили 6597 боеприпасов в Белгородской области