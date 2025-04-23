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Саперы обезвредили почти 6,6 тысяч боеприпасов в Белгородской области - РИА Новости, 23.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:21 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/sapery-2012867475.html
Саперы обезвредили почти 6,6 тысяч боеприпасов в Белгородской области
Саперы обезвредили почти 6,6 тысяч боеприпасов в Белгородской области - РИА Новости, 23.04.2025
Саперы обезвредили почти 6,6 тысяч боеприпасов в Белгородской области
Саперы российской группировки войск "Север" обезвредили 6597 боеприпасов и взрывных устройств в Белгородской области, которая подвергается постоянным ударам со... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T03:21:00+03:00
2025-04-23T03:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
белгородская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
нато
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БЕЛГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Саперы российской группировки войск "Север" обезвредили 6597 боеприпасов и взрывных устройств в Белгородской области, которая подвергается постоянным ударам со стороны ВСУ, сообщили РИА Новости в противоминном центре по региону. Почти половина найденных боеприпасов – так называемые "колокольчики" (противопехотные суббоеприпасы), их обезврежено 3083 штуки, сообщил собеседник агентства. Также, по его словам, много реактивных снарядов от РСЗО "Град" - 418, выстрелов к РПГ-7 – 408 штук. Кроме того, саперы обезвредили в Белгородской области 166 самодельных взрывных устройств и 138 гранат Ф-1. Среди обезвреженных в регионе боеприпасов, представляющих опасность для мирных жителей, есть боеприпасы производства стран НАТО: 14 ракет от американских РСЗО HIMARS, три американские ракеты AGM-88 HARM, четыре реактивных снаряда от чешской РСЗО "Вампир", снаряды калибра 155 миллиметров, французская противотанковая мина.
https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012856377.html
https://ria.ru/20250422/monastyr-2012727669.html
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технологии, белгородская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Белгородская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, НАТО
Саперы обезвредили почти 6,6 тысяч боеприпасов в Белгородской области

Саперы ВС России обезвредили 6597 боеприпасов в Белгородской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Саперы российской группировки войск "Север" обезвредили 6597 боеприпасов и взрывных устройств в Белгородской области, которая подвергается постоянным ударам со стороны ВСУ, сообщили РИА Новости в противоминном центре по региону.
Почти половина найденных боеприпасов – так называемые "колокольчики" (противопехотные суббоеприпасы), их обезврежено 3083 штуки, сообщил собеседник агентства.
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Также, по его словам, много реактивных снарядов от РСЗО "Град" - 418, выстрелов к РПГ-7 – 408 штук.
Кроме того, саперы обезвредили в Белгородской области 166 самодельных взрывных устройств и 138 гранат Ф-1.
Среди обезвреженных в регионе боеприпасов, представляющих опасность для мирных жителей, есть боеприпасы производства стран НАТО: 14 ракет от американских РСЗО HIMARS, три американские ракеты AGM-88 HARM, четыре реактивных снаряда от чешской РСЗО "Вампир", снаряды калибра 155 миллиметров, французская противотанковая мина.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииБелгородская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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