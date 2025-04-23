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Многие российские предприниматели не хотят отмены санкций, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
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22:26 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/sanktsii-2013059490.html
Многие российские предприниматели не хотят отмены санкций, заявил Песков
Многие российские предприниматели не хотят отмены санкций, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Многие российские предприниматели не хотят отмены санкций, заявил Песков
Многие представители российского бизнеса готовы сделать все, чтобы антироссийские санкции продолжали действовать, а западные компании не вернулись на рынок РФ,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:26:00+03:00
2025-04-23T22:26:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Многие представители российского бизнеса готовы сделать все, чтобы антироссийские санкции продолжали действовать, а западные компании не вернулись на рынок РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если бы вы встречались с представителями российского бизнеса, вы бы знали, что они готовы сделать все, чтобы действие санкций не было отменено. С уходом иностранных компаний с нашего рынка многие ниши освободились. Их заняли российские предприниматели, которые инвестировали и запустили производство. Сегодня им нужно выплачивать кредиты. Зачем им возвращение иностранцев? Наоборот, они требуют, чтобы никто не возвращался!" - сказал Песков в интервью французскому изданию Point. При этом официальный представитель Кремля отметил, что санкции причиняют вред РФ, но подчеркнул, что Россия привыкла жить под станционным режимом. Говоря о возможности снятия антироссийских санкций, Песков уточнил, что "определенные экономические процессы привели к принятию защитных мер" для российских компаний.
https://ria.ru/20250313/peskov-2004710278.html
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Многие российские предприниматели не хотят отмены санкций, заявил Песков

Песков: представители российского бизнеса готовы на все, чтобы сохранить санкции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Многие представители российского бизнеса готовы сделать все, чтобы антироссийские санкции продолжали действовать, а западные компании не вернулись на рынок РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Если бы вы встречались с представителями российского бизнеса, вы бы знали, что они готовы сделать все, чтобы действие санкций не было отменено. С уходом иностранных компаний с нашего рынка многие ниши освободились. Их заняли российские предприниматели, которые инвестировали и запустили производство. Сегодня им нужно выплачивать кредиты. Зачем им возвращение иностранцев? Наоборот, они требуют, чтобы никто не возвращался!" - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.
При этом официальный представитель Кремля отметил, что санкции причиняют вред РФ, но подчеркнул, что Россия привыкла жить под станционным режимом.
Говоря о возможности снятия антироссийских санкций, Песков уточнил, что "определенные экономические процессы привели к принятию защитных мер" для российских компаний.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Песков сделал заявление о возможной отмене антироссийских санкций
13 марта, 12:03
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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