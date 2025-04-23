https://ria.ru/20250423/sanktsii-2013059490.html

Многие российские предприниматели не хотят отмены санкций, заявил Песков

Многие российские предприниматели не хотят отмены санкций, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025

Многие российские предприниматели не хотят отмены санкций, заявил Песков

Многие представители российского бизнеса готовы сделать все, чтобы антироссийские санкции продолжали действовать, а западные компании не вернулись на рынок РФ,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T22:26:00+03:00

2025-04-23T22:26:00+03:00

2025-04-23T22:26:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Многие представители российского бизнеса готовы сделать все, чтобы антироссийские санкции продолжали действовать, а западные компании не вернулись на рынок РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если бы вы встречались с представителями российского бизнеса, вы бы знали, что они готовы сделать все, чтобы действие санкций не было отменено. С уходом иностранных компаний с нашего рынка многие ниши освободились. Их заняли российские предприниматели, которые инвестировали и запустили производство. Сегодня им нужно выплачивать кредиты. Зачем им возвращение иностранцев? Наоборот, они требуют, чтобы никто не возвращался!" - сказал Песков в интервью французскому изданию Point. При этом официальный представитель Кремля отметил, что санкции причиняют вред РФ, но подчеркнул, что Россия привыкла жить под станционным режимом. Говоря о возможности снятия антироссийских санкций, Песков уточнил, что "определенные экономические процессы привели к принятию защитных мер" для российских компаний.

https://ria.ru/20250313/peskov-2004710278.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, дмитрий песков