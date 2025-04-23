https://ria.ru/20250423/sanktsii-2013026365.html
Источник в ЕС назвал санкции против России не вечными
Источник в ЕС назвал санкции против России не вечными - РИА Новости, 23.04.2025
Источник в ЕС назвал санкции против России не вечными
Европейский дипломатический источник, говоря о санкциях против РФ, заявил РИА Новости, что они "не должны быть вечными", но пока изменений нет. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:26:00+03:00
2025-04-23T18:26:00+03:00
2025-04-23T18:32:00+03:00
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Европейский дипломатический источник, говоря о санкциях против РФ, заявил РИА Новости, что они "не должны быть вечными", но пока изменений нет. "Санкции не должны быть вечными: если причины, по которым они вводились изменились, санкции могут эволюционировать", - сказал он. Собеседник агентства добавил, что "пока таких причин для изменений нет".
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россия, санкции в отношении россии, европа, в мире
Россия, Санкции в отношении России, Европа, В мире
Источник в ЕС назвал санкции против России не вечными
Дипломат ЕС: санкции против России не должны быть вечными, но пока изменений нет