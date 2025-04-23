https://ria.ru/20250423/sanktsii-2013026365.html

Источник в ЕС назвал санкции против России не вечными

Источник в ЕС назвал санкции против России не вечными - РИА Новости, 23.04.2025

Источник в ЕС назвал санкции против России не вечными

Европейский дипломатический источник, говоря о санкциях против РФ, заявил РИА Новости, что они "не должны быть вечными", но пока изменений нет. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:26:00+03:00

2025-04-23T18:26:00+03:00

2025-04-23T18:32:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Европейский дипломатический источник, говоря о санкциях против РФ, заявил РИА Новости, что они "не должны быть вечными", но пока изменений нет. "Санкции не должны быть вечными: если причины, по которым они вводились изменились, санкции могут эволюционировать", - сказал он. Собеседник агентства добавил, что "пока таких причин для изменений нет".

https://ria.ru/20250423/ek-2012967405.html

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россия, санкции в отношении россии, европа, в мире